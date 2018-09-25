Charlize Theron'un favori kitabı (Ünlü isimlerin okudukları kitaplar)
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Dünyaca ünlü yıldız Charlize Theron da okuduğu kitabı Instagram hesabından paylaştı. Birçok ünlü kitap tercihlerini ya da yazar arkadaşlarına olan desteklerini sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. İşte paylaşımlarına göre ünlülerin okudukları kitaplar...
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1
Charlize Theron
Chelsea Handler Life Will Be the Death of Me
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2
Şeyma Subaşı
Elif Şafak / Aşkın Kırk Kuralı
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3
Tuba Ünsal
Bir Hediye Olarak Aldatmak / Uğur Yağcıoğlu
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4Sıla
"Baba-kız aynı kitabı okuyoruz. Sinsi Hande de kaçırmamış, çekmiş"
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5
Can Yılmaz
"2018’in son kitabı bu olacak galiba, okuyalım bakalım..."
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6
Halle Berry
101 Things to Do Instead of Playing on Your Phone / Ilka Heinemann
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7
Catherine Zeta-Jones
East of Eden / John Steinbeck
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8Buse Terim
Dramsız Disiplin / Daniel J. Siegel, Tina Payne Bryson
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9Hande Soral
Frida / Barbara Mujica
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10Armağan Çağlayan
Acemi Eğitimi / Can Kozanoğlu
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11Aleyna Tilki
Shakespeare’s Dead / Simon Palfrey ile Emma Hale
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12Ezgi Mola
Read This If You Want to Be Instagram Famous / Henry Carroll
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13Gupse Özay
Süreya Kuaför Salonu / Şebnem Burcuoğlu
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14Cem Yılmaz
Ankita Titanik / Murat Menteş
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15Dilan Çiçek Deniz
Buried Child / Sam Shepard
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16Engin Altan Düzyatan
İkinci El Umutlar / Figen Şahin
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17Nergis Kumbasar
Türk Ailesinin Öyküsü / İrfan Orga
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18Damla Can
Hayat Mutsuz Olmak İçin Çok Kısa / Konfüçyüs
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19Simge Fıstıkoğlu
Körlük / José Saramago
Alıklar Birliği / John Kennedy Toole
Sahilde Kafka / Haruki Murakami