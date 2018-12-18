Charlotte Rampling’e Berlin Film Festivali’nden Onur Ödülü
ntv.com.tr
Oyunculuk kariyeri boyunca 100’den fazla yapımda rol alan İngiliz oyuncu Charlotte Rampling’e 69. Berlin Film Festivali’nden Altın Ayı Onur Ödülü verilecek.
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Oscar adaylığı bulunan, kariyeri boyunca sinema ve televizyonda 100’den fazla role bürünen usta oyuncu Charlotte Rampling, Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı Onur Ödülü’nü alacak.
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7-17 Şubat tarihleri arasında düzenlenen festivalde 14 Şubat günü Rampling’e Onur Ödülü verilecek.
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Rampling için festivalde, rol aldığı 1982 yapımı The Verdict, 2003 yapımı Swimming Pool, 2017 yapımı Hannah filmlerinden bir seçki de sunulacak.
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Berlinale Direktörü Dieter Kosslick, Rampling hakkında, “Bu yıl saygı duruşunu muhteşem oyuncu Charlotte Rampling’e karşı yapmaktan dolayı çok mutluyum. O alışılmadık ve heyecan verici sinemanın bir ikonu” yorumunu yaptı.
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45 Years (45 Yıl) adlı filmdeki performansıyla 2015 yılında Gümüş Ayı ödülünü kazanan 72 yaşındaki İngiliz oyuncu, aynı filmle Oscar’a da aday gösterilmişti. Rampling ayrıca, 2006 yılında Berlin Film Festivali jürisinde de yer almıştı.
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669. Berlin Film Festivali’nde bul yıl Fatih Akın imzalı Der Goldene Handschuh ve Emin Alper’in yeni filmi Kız Kardeşler de yarışacak.