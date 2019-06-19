Chernobyl (Çernobil) dizisindeki karakterlerin gerçek hayattaki karşılıkları
Çernobil faciasını anlatan, son dönemin en çok ses getiren dizilerinden Chernobyl'de yer alan karakterler gerçek hayattaki karşılıklarına ne kadar benziyor? İşte Nobel ödüllü yazar Svetlana Alexievich'in kitabından uyarlanan Chernobyl dizisinin karakterleri ve gerçek hayattaki görünümleri...
1
Sovyet kimyager Valery Legasov ve oyuncu Jared Harris
2
Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov ve oyuncu David Dencik
3
Pripyat'taki altıncı yangın ekibi lideri Vasily Ignatenko ve oyuncu Adam Nagaitis
4
Vasily Ignatenko'nun karısı Ludmila Ignatenko ve oyuncu Jessie Buckley
5
Çernobil Nükleer Güç Santrali Direktörü Viktor Bryukhanov ve oyuncu Con O’Neill
6
Baş mühendis Nikolai Fomin ve oyuncu Adrian Rawlins
7
Sovyetler Birliği Kömür Endüstrisi Başkanı Mikhail Schadov ve oyuncu Michael Colgan
8
Çernobil Nükleer Güç Santrali 4. Reaktör supervisor'ı Aleksandr Akimov ve oyuncu Sam Troughton
9
Çernobil Nükleer Güç Santrali şef mühendis vekili Anatoly Dyatlov ve oyuncu Paul Ritter
10
Sovyet ordusu tasviye lideri Nikolai Tarakanov ve oyuncu Ralph Michael Ineson
11
Kıdemli reaktör mühendisi Leonid Toptunov ve oyuncu Robert Emms
12
Başkanlar Konseyi Başkan Yardımcısı Boris Shcherbina ve oyuncu Stellan Skarsgard
13
Alexei Ananenko (Oyuncu Baltasar Breki Samper), Valeri Bezpalov (Oyuncu Philip Barantini), Boris Baranov (Oyuncu Oscar Giz) ve üç asistan