Chinchorro mumyaları dünya mirası ilan edildi

Güney Amerika ülkesi Şili’de bulunan ve dünyanın en eski mumyaları olan 7 bin yıllık Chinchorro mumyaları, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) Dünya Mirası Listesi’ne eklendi.

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30.07.2021 - 09:34

UNESCO online olarak gerçekleştirilen Dünya Mirası Komitesi’nin 44. oturumunda, Chinchorro mumyalarını ve bulundukları yerleri prestijli listeye eklediğini duyurdu.

UNESCO’dan yapılan açıklamada, Arica kentinde bulunan “Faldeo Norte del Morro de Arica ve Colon ile Desembocadura de Camarones kasabalarının listeye eklendiği belirtildi.

UNESCO, mumyaların Şili’nin kuzeyindeki Atacama Çölü’nde Milattan Önce 5450’den 890’a kadar yaşayan avcı-toplayıcı kültürünün tanıklığını taşıdığını söyledi. Daha ünlü Mısır mumyalarından 2 bin yıl daha eski olan Chinchorro mumyaları, 20’nci Yüzyıl’da bulundu.





Mısırlıların aksine, Chinchorro halkı her sınıftan erkek, kadın ve çocuğu mumyaladı. Chichorro kültüründe mumyalamanın hangi amaca hizmet ettiği bilinmiyor.

Ancak uzmanlar daha önce Chinchorro halkının ölülerini çok derine gömmediği için cesetleri, insanları korkutmaması amacıyla mumyaladıklarını düşündüklerini açıklamıştı.