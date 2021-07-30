Chinchorro mumyaları dünya mirası ilan edildi

Güney Amerika ülkesi Şili’de bulunan ve dünyanın en eski mumyaları olan 7 bin yıllık Chinchorro mumyaları, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) Dünya Mirası Listesi’ne eklendi.

30.07.2021 - 09:34

Chinchorro mumyaları dünya mirası ilan edildi - 1
UNESCO online olarak gerçekleştirilen Dünya Mirası Komitesi’nin 44. oturumunda, Chinchorro mumyalarını ve bulundukları yerleri prestijli listeye eklediğini duyurdu.
Chinchorro mumyaları dünya mirası ilan edildi - 2
UNESCO’dan yapılan açıklamada, Arica kentinde bulunan “Faldeo Norte del Morro de Arica ve Colon ile Desembocadura de Camarones kasabalarının listeye eklendiği belirtildi.
Chinchorro mumyaları dünya mirası ilan edildi - 3
UNESCO, mumyaların Şili’nin kuzeyindeki Atacama Çölü’nde Milattan Önce 5450’den 890’a kadar yaşayan avcı-toplayıcı kültürünün tanıklığını taşıdığını söyledi. Daha ünlü Mısır mumyalarından 2 bin yıl daha eski olan Chinchorro mumyaları, 20’nci Yüzyıl’da bulundu.

Chinchorro mumyaları dünya mirası ilan edildi - 4
Mısırlıların aksine, Chinchorro halkı her sınıftan erkek, kadın ve çocuğu mumyaladı. Chichorro kültüründe mumyalamanın hangi amaca hizmet ettiği bilinmiyor.
Chinchorro mumyaları dünya mirası ilan edildi - 5
Ancak uzmanlar daha önce Chinchorro halkının ölülerini çok derine gömmediği için cesetleri, insanları korkutmaması amacıyla mumyaladıklarını düşündüklerini açıklamıştı.

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