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Chris Evans Kaptan Amerika'ya veda ediyor

Marvel evreninin Kaptan Amerika'sı (Captain America) Chris Evans Avengers’ın dördüncü filminden sonra serinin başka bir projesinde yer almayacağını ve uzun süredir canlandırdığı Steve Rogers karakterine veda edeceğini açıkladı.

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    İlk Yenilmez: Kaptan Amerika'da (Captain America: The First Avenger) canlandırdığı Steve Rogers karakteriyle Marvel evreninde inanılmaz bir yükselişe geçen Chris Evans, vedalaşma zamanının yaklaştığını açıkladı.
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    Amerikalı oyuncu, "Sizi birileri trenden atmadan önce siz o trenden inmeyi bilmelisiniz" diyerek Marvel evrenindeki Kaptan Amerika macerasını bir tren yolculuğuna benzetti.
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    Böylece Chris Evans'ın 2019'da gösterime gireceği söylenen Avengers 4 filminde yani Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı 2 (Avengers: Infinity War 2) son kez Kaptan Amerika'yı canlandıracağı kesinleşti.
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    Aslında Amerikalı oyuncunun serinin 27 Nisan'a seyirciyle bulaşayacağı Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı (Avengers: Infinity War) ile karakterine veda etmesi bekleniyordu. Çünkü Chris Evans'ın Marvel ile sözleşmesinde 6 film yer alıyordu. Evans, 3 sözleşmesini Kaptan Amerika ile tamamladıktan sonra 2 tane Yenilmezler filminde oynadı.
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    Buna göre Yenilmezler'in 3. filmi olan Sonsuzluk Savaşı, 1981 doğumlu oyuncunun son projesi olacaktı. Ancak son filmin 2 bölüm halinde olması Kaptan Amerika'nın bir kez daha seyirciyle buluşmasına olanak sağladı.
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    Böylece Chris Evans'ın 2019'da gösterime gireceği söylenen Avengers 4 filminde yani Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı 2 (Avengers: Infinity War 2) son kez Kaptan Amerika'yı canlandıracağı kesinleşti.
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    Eğer Marvel Stüdyoları çizgi romana sadık kalma kararı alırsa Falcon (Anthony Mackie) ve The Winter Soldier'ın (Sebastian Stan) kaskı alıp Captain America'ya dönüşmeleri bekleniyor.

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    Avengers: Infinity War 27 Nisan'da vizyona girecek. Adı henüz belli olmayan ancak Avengers 4 olarak geçen dördüncü filmin ABD'de 3 Mayıs 2019'da vizyona girmesi bekleniyor.
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    Avengers: Infinity War fragmanı 

    Avengers: Infinity War tanıtımı

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