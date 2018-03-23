Chris Evans Kaptan Amerika'ya veda ediyor

1 İlk Yenilmez: Kaptan Amerika'da (Captain America: The First Avenger) canlandırdığı Steve Rogers karakteriyle Marvel evreninde inanılmaz bir yükselişe geçen Chris Evans, vedalaşma zamanının yaklaştığını açıkladı.

2 Amerikalı oyuncu, "Sizi birileri trenden atmadan önce siz o trenden inmeyi bilmelisiniz" diyerek Marvel evrenindeki Kaptan Amerika macerasını bir tren yolculuğuna benzetti.

3 Böylece Chris Evans'ın 2019'da gösterime gireceği söylenen Avengers 4 filminde yani Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı 2 (Avengers: Infinity War 2) son kez Kaptan Amerika'yı canlandıracağı kesinleşti.

4 Aslında Amerikalı oyuncunun serinin 27 Nisan'a seyirciyle bulaşayacağı Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı (Avengers: Infinity War) ile karakterine veda etmesi bekleniyordu. Çünkü Chris Evans'ın Marvel ile sözleşmesinde 6 film yer alıyordu. Evans, 3 sözleşmesini Kaptan Amerika ile tamamladıktan sonra 2 tane Yenilmezler filminde oynadı.

5 Buna göre Yenilmezler'in 3. filmi olan Sonsuzluk Savaşı, 1981 doğumlu oyuncunun son projesi olacaktı. Ancak son filmin 2 bölüm halinde olması Kaptan Amerika'nın bir kez daha seyirciyle buluşmasına olanak sağladı.

6 Böylece Chris Evans'ın 2019'da gösterime gireceği söylenen Avengers 4 filminde yani Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı 2 (Avengers: Infinity War 2) son kez Kaptan Amerika'yı canlandıracağı kesinleşti.

7 Eğer Marvel Stüdyoları çizgi romana sadık kalma kararı alırsa Falcon (Anthony Mackie) ve The Winter Soldier'ın (Sebastian Stan) kaskı alıp Captain America'ya dönüşmeleri bekleniyor.



