Chris Evans'lı Defending Jacob için geri sayım

Chris Evans'ın başrolde olduğu ve merakla beklenen Defending Jacob filmi 24 Nisan'da seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. William Landay’in 2012’de piyasaya çıkan aynı isimli kitaptan uyarlanan Defending Jacob, 14 yaşındaki oğlu cinayetle suçlanan bir babanın hikayesini konu alıyor. Chris Evans, Michelle Dockery ve Jaeden Martell'in başrollerini paylaştığı dizide Cherry Jones, Pablo Schreiber, Betty Gabriel ve Sakina Jaffrey de yer alıyor. Babayı Evans, oğlunu Martell ve baba Andy'nin eşi Laurie Barber'i de Dockery oynuyor. 8 bölüm sürecek dizi Apple TV+ platformunda yayınlanacak.