Chris Hemsworth 12 yılda zirveye çıktı (Chris Hemsworth filmleri)

11.08.2021 - 07:08
11 Ağustos 1983 yılında Melbourn'da dünyaya gelen Avustralyalı oyuncu, Chris Heatmonth ortaokulundan mezun olduktan sonra Sidney'de Amerikan İngilizcesi ile oyuncu yetiştiren Screenwise Film&Tv Okulu'nda eğitim aldı.
Çeşitli dizilerde rol alan Chris Hemsworth 2009 yılında Star Trek ile sinema dünyasına adımını attı.
2004 yılında Home and Away dizisinin Robbie Hunter rolü için seçmelere katılan fakat başarılı olamayan Hemsworth, Home and Away dizisi Kim Hyde rolü için tekrar çağrıldı. Home and Away dizisi için Sydney'e taşındı ve dizide 185 bölüm oynadı. 2005 yılında Home and Away dizisindeki Kim Hyde rolü le Avustralya'da en iyi genç erkek yetenek dalında Logie ödülünü aldı.
26 Aralık 2010 yılında oyuncu Elsa Pataky ile evlenen Hemsworth'un; İndia Rose, Trista ve Sasha olmak üzere üç çocuğu var...
İşte Chris Hemswort'ün ödülleri, bu zamana kadar rol adlığı dizi ve filmler...
- 2011 Teen Choice Awards Choice Movie Breakout Male/ thor/ Aday
- 2012 BAFTA Rising Star Award/ Thor/ Aday
- 2012 People's Choice Award Favorite Movie Superhero/ Thor/ Aday
- 2012 MTV Movie Award for Best Hero/ Thor/ Aday
- 2012 Teen Choice Awards Choice Movie Actor – Sci-Fi/Fantasy/ The Avengers/ Aday
- 2012 Teen Choice Award Summer Movie Star: Male/ Avengers- Snow White and the Hunstman/ kazandı
- 2013 People's Choice Award Favorite Movie Superhero/ The Avengers/ Aday
- 2013 People's Choice Award Favorite Action Movie Star/ The Avengers-Snow White and the Huntsman/ kazandı
- 2013 MTV Movie Award for Best FightThe Avengers/ kazandı