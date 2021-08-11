Chris Hemsworth 12 yılda zirveye çıktı (Chris Hemsworth filmleri)

2005 yılında Home and Away dizisiyle Avustralya'da dikkatleri üzerine çeken, 2009'da Star Trek ile sinema dünyasına giren Chris Hemsworth bugün dünyanın dikkatle takip ettiği bir Hollywood yıldızına dönüştü. Marvel evreninde canlandırdığı şimşek ve gök görültüsü tanrısı Thor karakteriyle kariyerinin zirvesine çıkan ve bugün 38. yaşını kutlayan Hemsworth, rol aldığı filmlerle konuşulmaya devam ediyor. İşte Chris Hemsworth'ü 12 yılda zirveye taşıyan filmler ve hayatı hakkında merak edilenler...

11.08.2021 - 07:08

Chris Hemsworth 12 yılda zirveye çıktı (Chris Hemsworth filmleri) - 1

CHRIS HEMSWORTH KİMDİR?

11 Ağustos 1983 yılında Melbourn'da dünyaya gelen Avustralyalı oyuncu, Chris Heatmonth ortaokulundan mezun olduktan sonra Sidney'de Amerikan İngilizcesi ile oyuncu yetiştiren Screenwise Film&Tv Okulu'nda eğitim aldı. 

Chris Hemsworth 12 yılda zirveye çıktı (Chris Hemsworth filmleri) - 2

Çeşitli dizilerde rol alan Chris Hemsworth 2009 yılında Star Trek ile sinema dünyasına adımını attı.

Chris Hemsworth 12 yılda zirveye çıktı (Chris Hemsworth filmleri) - 3

2004 yılında Home and Away dizisinin Robbie Hunter rolü için seçmelere katılan fakat başarılı olamayan Hemsworth,  Home and Away dizisi Kim Hyde rolü için tekrar çağrıldı. Home and Away dizisi için Sydney'e taşındı ve dizide 185 bölüm oynadı. 2005 yılında Home and Away dizisindeki Kim Hyde rolü le Avustralya'da en iyi genç erkek yetenek dalında Logie ödülünü aldı.

Chris Hemsworth 12 yılda zirveye çıktı (Chris Hemsworth filmleri) - 4
2009 yılında J.J. Abrams yapımı Star Trek filminin açılış sahnesinde  James T. Kirk'ün babası George Kirk'ü canlandıran Hemsworth 2011 yılında Marvel Comics'in süper kahramanı Thor'u canlandırdı.
Chris Hemsworth 12 yılda zirveye çıktı (Chris Hemsworth filmleri) - 5

26 Aralık 2010 yılında oyuncu Elsa Pataky ile evlenen Hemsworth'un; İndia Rose, Trista ve Sasha olmak üzere üç çocuğu var...

İşte Chris Hemswort'ün ödülleri, bu zamana kadar rol adlığı dizi ve filmler...

Chris Hemsworth 12 yılda zirveye çıktı (Chris Hemsworth filmleri) - 6

ÖDÜLLER

- 2011 Teen Choice Awards Choice Movie Breakout Male/ thor/ Aday

- 2012 BAFTA Rising Star Award/ Thor/ Aday

- 2012 People's Choice Award Favorite Movie Superhero/ Thor/ Aday

- 2012 MTV Movie Award for Best Hero/ Thor/ Aday

- 2012 Teen Choice Awards Choice Movie Actor – Sci-Fi/Fantasy/ The Avengers/ Aday

- 2012 Teen Choice Award Summer Movie Star: Male/ Avengers- Snow White and the Hunstman/ kazandı

- 2013 People's Choice Award Favorite Movie Superhero/ The Avengers/ Aday

- 2013 People's Choice Award Favorite Action Movie Star/ The Avengers-Snow White and the Huntsman/ kazandı

- 2013 MTV Movie Award for Best FightThe Avengers/ kazandı

Chris Hemsworth 12 yılda zirveye çıktı (Chris Hemsworth filmleri) - 7

2002 Guinevere Jones/ TV Series (King Arthur) 

Chris Hemsworth 12 yılda zirveye çıktı (Chris Hemsworth filmleri) - 8

2002 Neighbours/ TV Series (Jamie Kane)

Chris Hemsworth 12 yılda zirveye çıktı (Chris Hemsworth filmleri) - 9

2002 Marshall Law/ TV Series (The Kid) 

Chris Hemsworth 12 yılda zirveye çıktı (Chris Hemsworth filmleri) - 10

2003 The Saddle Club/ TV Series (George Whiteside)

Chris Hemsworth 12 yılda zirveye çıktı (Chris Hemsworth filmleri) - 11

2004 Fergus McPhail/ TV Series (Craig)

Chris Hemsworth 12 yılda zirveye çıktı (Chris Hemsworth filmleri) - 12

2004-2007 Home and Away/ TV Series (Kim Hyde)

Chris Hemsworth 12 yılda zirveye çıktı (Chris Hemsworth filmleri) - 13

2009 Star Trek (George Kirk)

Chris Hemsworth 12 yılda zirveye çıktı (Chris Hemsworth filmleri) - 14

2009 A Perfect Getaway (Kale)

Chris Hemsworth 12 yılda zirveye çıktı (Chris Hemsworth filmleri) - 15

2010 Ca$h (Sam Phelan)

Chris Hemsworth 12 yılda zirveye çıktı (Chris Hemsworth filmleri) - 16

2011 Thor (Thor)

Chris Hemsworth 12 yılda zirveye çıktı (Chris Hemsworth filmleri) - 17

2011 The Cabin in the Woods (Curt)

Chris Hemsworth 12 yılda zirveye çıktı (Chris Hemsworth filmleri) - 18

2012 The Avengers (Thor)

Chris Hemsworth 12 yılda zirveye çıktı (Chris Hemsworth filmleri) - 19

2012 Snow White and the Huntsman (The Huntsman)

Chris Hemsworth 12 yılda zirveye çıktı (Chris Hemsworth filmleri) - 20

2012 Red Dawn (Jed Eckert)

Chris Hemsworth 12 yılda zirveye çıktı (Chris Hemsworth filmleri) - 21

2013 Star Trek Into Darkness (George Kirk)

Chris Hemsworth 12 yılda zirveye çıktı (Chris Hemsworth filmleri) - 22

2013 Rush (James Hunt)

Chris Hemsworth 12 yılda zirveye çıktı (Chris Hemsworth filmleri) - 23

2013 Thor: The Dark World (Thor)

Chris Hemsworth 12 yılda zirveye çıktı (Chris Hemsworth filmleri) - 24

2015 Blackhat (Nick Hathaway)

Chris Hemsworth 12 yılda zirveye çıktı (Chris Hemsworth filmleri) - 25

2015 Avengers: Age of Ultron (Thor)

Chris Hemsworth 12 yılda zirveye çıktı (Chris Hemsworth filmleri) - 26

2015 Vacation (Stone Crandall)

Chris Hemsworth 12 yılda zirveye çıktı (Chris Hemsworth filmleri) - 27

2015 In the Heart of the Sea (Owen Chase)

Chris Hemsworth 12 yılda zirveye çıktı (Chris Hemsworth filmleri) - 28

2015 The Huntsman: Winter's War (The Huntsman / Eric)

Chris Hemsworth 12 yılda zirveye çıktı (Chris Hemsworth filmleri) - 29

2016 Ghostbusters (Kevin)

Chris Hemsworth 12 yılda zirveye çıktı (Chris Hemsworth filmleri) - 30

2016 Doctor Strange (Thor)

Chris Hemsworth 12 yılda zirveye çıktı (Chris Hemsworth filmleri) - 31

2017 Thor: Ragnarok (Thor)

Chris Hemsworth 12 yılda zirveye çıktı (Chris Hemsworth filmleri) - 32

2018 12 Strong Captain (Mitch Nelson)

Chris Hemsworth 12 yılda zirveye çıktı (Chris Hemsworth filmleri) - 33

2018 Avengers: Infinity War (Thor)

Chris Hemsworth 12 yılda zirveye çıktı (Chris Hemsworth filmleri) - 34

2018 Bad Times at the El Royale (Billy Lee)

Chris Hemsworth 12 yılda zirveye çıktı (Chris Hemsworth filmleri) - 35

2019 Avengers: Endgame (Thor)

Chris Hemsworth 12 yılda zirveye çıktı (Chris Hemsworth filmleri) - 36

2019 Men in Black: International (Agent H)

Chris Hemsworth 12 yılda zirveye çıktı (Chris Hemsworth filmleri) - 37

2019 Jay and Silent Bob Reboot (Chris Hemsworth)

Chris Hemsworth 12 yılda zirveye çıktı (Chris Hemsworth filmleri) - 38

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