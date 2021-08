Chris Hemsworth 12 yılda zirveye çıktı (Chris Hemsworth filmleri)

2004 yılında Home and Away dizisinin Robbie Hunter rolü için seçmelere katılan fakat başarılı olamayan Hemsworth, Home and Away dizisi Kim Hyde rolü için tekrar çağrıldı. Home and Away dizisi için Sydney'e taşındı ve dizide 185 bölüm oynadı. 2005 yılında Home and Away dizisindeki Kim Hyde rolü le Avustralya'da en iyi genç erkek yetenek dalında Logie ödülünü aldı.