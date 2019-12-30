Christopher Lloyd'dan Geleceğe Dönüş 4 açıklaması

1985, 1989, 1990 yıllarında üç filmle izleyicilerin karşısına çıkan Geleceğe Dönüş'ün yıldızı Christopher Lloyd 4. film hakkında konuştu. Filmde Doktor Emmet Brown’u canlandıran Lloyd, "Hayalim vardı ancak Geleceğe Dönüş 4 gerçekleşmiyor" dedi.

Geleceğe Dönüş filminin hayranlarının yeni film için heyecanlı bekleyişine karşılık Christopher Lloyd'da bir açıklama geldi.

Filmde Doktor Emmet Brown’u canlandıran Lloyd konu hakkında şöyle konuştu: "Başka bir Geleceğe Dönüş, Geleceğe Dönüş 4 yapılması gibi bir hayalim vardı. Geleceğe Dönüş 4 gerçekleşmiyor."

"Ama eğer gerçekleşseydi Geleceğe Dönüş 4, Rick and Morty’le birleşirdi. Bir şekilde, başka bir zaman diliminde bir yerlerde, uzayda başka bir yerde."

Ünlü oyuncu, Geleceğe Dönüş film serisinden ilham alan Rick and Morty animasyon dizisinde konuk oyuncu olabileceğinin sinyallerini de verdi.

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