Çiçero'nun gişe rakamında 1 TL'lik bilet tartışması

1 Ayla, Müslüm gibi çok izlenen filmlerin yapımcısı Mustafa Uslu’nun ismi bu kez 1 TL'lik sinema bilet iddialarıyla anıldı. Uslu’nun Çiçero filmininin gişe rakamlarını yüksek gösterebilmek için filmin biletlerini gösterime girdiği 9’uncu haftadan itibaren 1 TL’ye düşürdüğü iddia edildi.





2 İddiaların sahibi ise daha önce senaristliğini yaptığı Ayla’da yapım kadrosu tarafından sürecin dışında bırakıldığı gerekçesiyle gündeme gelen Yiğit Güralp.

3 Yiğit Güralp Twitter'dan “1 liralık 85 bin bilet kesildi” dedi.





4 Box Office Türkiye verilerine göre Çiçero gösterime girişinin 8’inci haftasında 6 salonda yalnızca 441 seyirciye ulaştı. Film, 9’uncu haftada 14 salonda gösterime girerek toplamda 84 bin 476 kişi tarafından izlendi.





5 Olay ise Box Office’in 15-21 Mart 2019 haftasına dair yayınladığı veri tablosuna eklediği “15-21 Mart tarihleri arasında vizyondaki 9’uncu haftasını geride bırakan Çiçero filminin bu haftaya ait sonuçları; dağıtımcısı tarafından günümüz seyirci, hasılat ve dolayısıyla ortalama bilet fiyatı dinamiklerinin doğal akışına uygun olmayan bir biçimde -her bir seyirciye kesilen biletin fiyatı 1 TL olarak- iletildiği için tabloda yer almamaktadır. Tüm sektöre ve sinemaseverlere şeffaf olmak adına, Çiçero filminin 15-21 Mart haftası için dağıtımcısı tarafından iletilen gişe sonuçları filmin künyesinden erişime açılmıştır” notuyla ortaya çıktı.

6 O hafta 848 bin 292 seyirciye ulaştığı belirtilen ‘Çiçero’ haftalık raporda yer almadı. Ancak daha sonra paylaşılan açıklama “Bu haftaya ait sonuçlardan dağıtımcısı tarafından günümüz seyirci, hasılat ve dolayısıyla ortalama bilet fiyatı dinamiklerinin doğal akışına uygun olmayan bir biçimde -her bir seyirciye kesilen biletin fiyatı 1 TL olarak- iletildiği filmlere tabloda yer verilmemiştir” şeklinde değiştirilerek filmin ismi açıklamadan çıkartıldı.





7 İnternet sitesine göre filmin gişesi 1 TL’lik biletlerin satışa sunulduğu 9’uncu hafta itibariyle 932 bin 768’e çıktı.