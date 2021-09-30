Çığlık filminin geçtiği ev günlük kiralamaya çıkarıldı

Korku filmi hayranları, gerçek bir Çığlık deneyimi yaşamaya davet edilirken, filmin sembolü olan 'hayalet surat', evin her yerinden görülebiliyor. Evdeki telefon hattı sayesinde ziyaretçiler, aktör David Arquette’nin oynadığı Deputy Dewey karakterinin sesiyle karşılanıyor.

Ahşap detaylara sahip olan 2,8 milyon dolar değerindeki ev, filmdeki kurgusal korku kasabası Woodsboro'da değil, gerçekte, California'daki Tomales bölgesinde yer alıyor.

Filmde ön kapının üzerinde daha ince bir vitray pencere görünüyor, ancak bu pencere filmden sonra kaldırılmıştı. Bu ürkütücü görünüm, Çığlık’ın 25. yıl dönümünde, evin tanıtımı için özel olarak yeniden kuruldu.

Dört yatak odası, dört banyosu, kütüphanesi, üç şöminesi olan evin kapılarında, Rose McGowan'ın canlandırdığı Tatum Riley karakterinin öldürüldüğü anı canlandırmak için bıçak izleri olduğu görülüyor.

Filmdeki kurgusal karakterler Tatum Riley ve Kenny Jones'un ölümlerinin yanı sıra ev iki gerçek ölüm de gördü. Evin asıl sahipleri Jack ve Carolyn MacPhail, 1991 yılında ev inşa edildikten kısa bir süre sonra öldü.

Şimdi filmin hayranlarına kiralanabilen ev, 90’lı yıllar havası vermek için Çığlık filminin VHS kasetlerini ve o yılların popüler atıştırmalıklarını da kiracılara sağlıyor.

Wes Craven’ın kendi filmografisiyle ve korku türüyle inceden alay ettiği ancak buna müteakip korkutmayı da başardığı filminin başrollerinde Drew Barrymore, Roger Jackson ve Neve Campbell gibi oyuncular yer alıyor.