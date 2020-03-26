Çin sinemayı süper kahramanlarla canlandıracak

Yıllık 9 milyar dolar hasılat rakamıyla ABD'nin hemen arkasında dünyanın en büyük ikinci sinema sektörüne sahip ülkesi olan Çin, corona virüsün etkisini kaybetmesiyle harekete geçti. Yerel sinema sektörünü yeniden kurmaya hazırlanan Çin, stratejisini Marvel’ın Yenilmezler (Avengers) filmleri üzerine kuruyor. Süper kahramanların izleyiciyi tekrar salonlara çekmesi umulan ülkede önem verilen diğer filmlerin arasında Avatar, Başlangıç ve Yıldızlararası bulunuyor.

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26.03.2020 - 09:27

Corona virüs salgını sayılarında ciddi düşüş gösteren Çin'de 500'den fazla sinema kapılarını yeniden açtı. Şimdilik eski popüler filmlerin gösterildiği salonların yüzde 95'i ise hala kapalı. Yerel sinema sektörünü yeniden kurmaya hazırlan ülke, yardım için üper kahramanlara başvurmaya hazırlanıyor.

The Hollywood Reporter’da yer alan habere göre önümüzdeki gün ve haftalarda Marvel’ın Avengers filmlerinin tamamı ülkede yeniden gösterime girecek.

Gösterime girecek eski Holloywood gişe rekortmenlerinin arasında Avatar ve Warner Bros.’ın Christopher Nolan filmleri Başlangıç (Inception - 2010) ve Yıldızlararası (Interstellar - 2014) da yer alacak.



Gişe rekortmenlerinin resmi vizyon tarihleri henüz belirlenmedi ama Çin’in ülke çapında faaliyet gösteren sinema işletmecilerinden birine yakın bir kaynak The Hollywood Reporter’a, filmlerin “aslında dijital sinema paketleri sinema salonlarına ulaşır ulaşmaz” gösterime gireceğini söyledi.

Gösterime girecek eski Holloywood gişe rekortmenlerinin arasında Avatar ve Warner Bros.’ın Christopher Nolan filmleri Başlangıç (Inception - 2010) ve Yıldızlararası (Interstellar - 2014) da yer alacak.

Çok sevilen filmleri tekrardan gösterime sokmanın Çin’de büyük bir sektör haline gelmesi bekleniyor. 2012’de James Cameron’ın Titanik’inin üç boyutlu yeniden sürümünün 145 milyon dolar, 2018’de Japon anime ustası Hayao Miyazaki’nin 2001 tarihli klasiği Ruhların Kaçışı’nın (Spirited Away) yeniden sürümünün ise 69 milyon dolar hasılat yapmış olması bu iddiaları güçlendiriyor.

Önümüzdeki haftalarda yeniden sürülmesi planlanan Hollywood filmleri Çin’in gişe tarihindeki en çok sevilen filmler arasında. Avatar, 2009’da Çin’de 202 milyon dolarlık (yaklaşık 1 milyar 292 milyon TL) tarihsel bir hasılat elde etmişti. Başlangıç, 2010’da 68,5 milyon dolar (yaklaşık 438,3 TL) elde etmiş, Yıldızlararası, 2015’te 122 milyon dolar (yaklaşık 781 milyon TL) hasılat yapmıştı.

Öte yandan Yenilmezler serisi, Çin’de açık arayla en son sevilen yabancı film oldu. Serinin 4 filmi Çin’de toplamda 1,3 milyar dolar (yaklaşık 8,3 milyar TL) hasılat yaptı.

Gişe rekortmenlerinin resmi vizyon tarihleri henüz belirlenmedi ama Çin’in ülke çapında faaliyet gösteren sinema işletmecilerinden birine yakın bir kaynak The Hollywood Reporter’a, filmlerin “aslında dijital sinema paketleri sinema salonlarına ulaşır ulaşmaz” gösterime gireceğini söyledi.