Çin sinemayı süper kahramanlarla canlandıracak

26.03.2020 - 09:27
Corona virüs salgını sayılarında ciddi düşüş gösteren Çin'de 500'den fazla sinema kapılarını yeniden açtı. Şimdilik eski popüler filmlerin gösterildiği salonların yüzde 95'i ise hala kapalı. Yerel sinema sektörünü yeniden kurmaya hazırlan ülke, yardım için üper kahramanlara başvurmaya hazırlanıyor.
The Hollywood Reporter’da yer alan habere göre önümüzdeki gün ve haftalarda Marvel’ın Avengers filmlerinin tamamı ülkede yeniden gösterime girecek.
Gösterime girecek eski Holloywood gişe rekortmenlerinin arasında Avatar ve Warner Bros.’ın Christopher Nolan filmleri Başlangıç (Inception - 2010) ve Yıldızlararası (Interstellar - 2014) da yer alacak.
Gişe rekortmenlerinin resmi vizyon tarihleri henüz belirlenmedi ama Çin’in ülke çapında faaliyet gösteren sinema işletmecilerinden birine yakın bir kaynak The Hollywood Reporter’a, filmlerin “aslında dijital sinema paketleri sinema salonlarına ulaşır ulaşmaz” gösterime gireceğini söyledi.
Çok sevilen filmleri tekrardan gösterime sokmanın Çin’de büyük bir sektör haline gelmesi bekleniyor. 2012’de James Cameron’ın Titanik’inin üç boyutlu yeniden sürümünün 145 milyon dolar, 2018’de Japon anime ustası Hayao Miyazaki’nin 2001 tarihli klasiği Ruhların Kaçışı’nın (Spirited Away) yeniden sürümünün ise 69 milyon dolar hasılat yapmış olması bu iddiaları güçlendiriyor.