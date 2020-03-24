Çin'de 500'den fazla sinema tekrar açıldı

Ülkenin önde gelen distribütörü China Film Group ve gelir paylaşımı şartlarına göre ithal edilen tüm Hollywood filmlerinin resmi distribütörleri geçtiğimiz hafta, katılımcıların tüm gelirlerini koruyacaklarını bildiren bir liste yayınladı. Halihazırda mevcut olan filmlerin çoğu, riski en aza indirmeyi amaçlayan yeni ve popüler Çin filmlerinin yeniden gösterimi olacak.