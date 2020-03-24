Çin'de 500'den fazla sinema tekrar açıldı

24.03.2020 - 08:53
Çin'deki corona virüs tehdidi ortadan kaybolmaya başlarken ülkede 500'den fazla sinema salonu yeniden açıldı. Devlet medyası CGTN geçtiğimiz cuma itibarıyla 486 salonun faaliyete açıldığını bildirdi. Pazartesi günü ise bu sayının 507'ye yükseldiği açıklandı.
Variety, ülke genelindeki bilet satışlarının 2 bin doların (yaklaşık 13 bin TL) altında olduğunu bildirdi.
Çin'in Hong Kong sınırındaki iki kalabalık kıyı bölgesi Fujian ve Guangdong'da tek bir bilet satılmadı. Sinemalar şu anda yeni çıkan filmlerdense gişe rekortmeni eski filmleri gösteriyor.
Ülkenin önde gelen distribütörü China Film Group ve gelir paylaşımı şartlarına göre ithal edilen tüm Hollywood filmlerinin resmi distribütörleri geçtiğimiz hafta, katılımcıların tüm gelirlerini koruyacaklarını bildiren bir liste yayınladı. Halihazırda mevcut olan filmlerin çoğu, riski en aza indirmeyi amaçlayan yeni ve popüler Çin filmlerinin yeniden gösterimi olacak.