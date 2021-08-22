Çingene Kız'ın replika parçaları Amerika'ya gönderildi

DHA 22.08.2021 - 13:55
"ORJİNALİNE UYGUN ŞEKİLDE YAPILDI"
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, orijinale yakın şekilde 2 yılda yapılan replikaları gönderdiklerini belirtti.
Verilen sözü yerine getirdiklerini ifade eden Fatma Şahin, "Zeugma demek Roma dönemi demektir. Çingene Kızı bizim milletimizin Mono Lisa'sıdır. Bu eserlerimiz yalnızdı. 60 yıllık hasretle ailesine kavuşmayı bekliyordu. Biz bu eserlerin Amerika’nın Ohio eyaletinde bulunan Bowling Green üniversitesi'nde olduğunu gördük. Bakanlığımız aracılığıyla hemen eserlerimizi talep ettik. Daha önceki üniversite yönetimi bu talebimizi kabul etmedi. Üniversite rektörlüğü ve yönetimi değişince biz bu talebimizi yeniledik. Üniversite yönetimine siz özel koleksiyoncu değilsiniz, siz üniversitesiniz ve örnek olmalısınız dedik. Bu medeniyette doğan eserleri yeniden kavuşturulmasına bize fırsat vermelisiniz dedik" diye konuştu.