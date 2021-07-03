Cipher'a (Charlize Theron) odaklanan Hızlı ve Öfkeli filmi yolda

Gişedeki başarısıyla gündemde olan Hızlı ve Öfkeli serisi, Charlize Theron'un canlandırdığı Cipher karakterine odaklanan yeni bir film hazırlığında.

03.07.2021 - 11:32

Cipher'a (Charlize Theron) odaklanan Hızlı ve Öfkeli filmi yolda - 1
Hızlı ve Öfkeli 9'un (F9: The Fast Saga) gişede son iki yılın rekorunu kırması (400 milyon dolar) yeni proje haberlerini de beraberinde getirdi.

Cipher'a (Charlize Theron) odaklanan Hızlı ve Öfkeli filmi yolda - 2
Seriye, Charlize Theron'un canlandırdığı Cipher karakterine odaklanan bir yeni bir filmin katılması için hazırlıklar başladı bile.
Cipher'a (Charlize Theron) odaklanan Hızlı ve Öfkeli filmi yolda - 3
Vin Diesel, Hızlı ve Öfkeli serisinin yazar odasının yan film geliştirmesi için görevlendirildiğini açıkladı.
Cipher'a (Charlize Theron) odaklanan Hızlı ve Öfkeli filmi yolda - 4
2017 yapımı The Fate of the Furious ile seriye katılan ve F9: The Fast Saga ile tekrar seyirci karşısında olan Charlize Theron, olası spin-off projesi hakkında sır vermedi ancak gerçekleştirilebileceğini söyledi.
Cipher'a (Charlize Theron) odaklanan Hızlı ve Öfkeli filmi yolda - 5
Hızlı ve Öfkeli 9 son iki yılın rekorunu kırdı / Haber Detay-Tıkla Oku

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