Cipher'a (Charlize Theron) odaklanan Hızlı ve Öfkeli filmi yolda

Gişedeki başarısıyla gündemde olan Hızlı ve Öfkeli serisi, Charlize Theron'un canlandırdığı Cipher karakterine odaklanan yeni bir film hazırlığında.

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03.07.2021 - 11:32

Hızlı ve Öfkeli 9'un (F9: The Fast Saga) gişede son iki yılın rekorunu kırması (400 milyon dolar) yeni proje haberlerini de beraberinde getirdi.





Seriye, Charlize Theron'un canlandırdığı Cipher karakterine odaklanan bir yeni bir filmin katılması için hazırlıklar başladı bile.

Vin Diesel, Hızlı ve Öfkeli serisinin yazar odasının yan film geliştirmesi için görevlendirildiğini açıkladı.

2017 yapımı The Fate of the Furious ile seriye katılan ve F9: The Fast Saga ile tekrar seyirci karşısında olan Charlize Theron, olası spin-off projesi hakkında sır vermedi ancak gerçekleştirilebileceğini söyledi.