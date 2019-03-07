Çıplak Mona Lisa Monna Vanna'yı Leonardo Da Vinci çizdi iddiası

1 Leonardo Da Vinci'nin eserleriyle ilgili dünyadaki en geniş koleksiyona sahip olan Paris'teki Louvre Müzesi'nde görevli uzmanlar, Çıplak Mona Lisa olarak bilinen Monna Vanna üzerinde yaptıkları incelemede bu çalışmanın İtalyan ressam tarafından yapıldığıyla ilgili önemli bilgilere rastladı.





2 Louvre Müzesi C2RMF Laboratuvarı'nda yapılan mikroskobik incelemede, yarı çıplak bir kadını tasvir eden çalışmanın sol üstten sağ alta doğru çizildiği anlaşıldı. Bu bilginin, çizimin solak bir ressam tarafından yapıldığının işareti olduğu belirtildi. Da Vinci'nin dünyanın en ünlü solak ressamı olduğu uzun yıllardır biliniyordu.





3 Paris Müzesi kuratörlerinden Mathieu Deldicque konuyla ilgili olarak "Yüksek bir ihtimalle çizimin büyük bir kısmını Leonardo yaptı" dedi.





4 Deldicque çizimin çok yetenekli bir sanatçı tarafından ustaca yapıldığını belirterek "Bu çizim, büyük bir ihtimalle yağlı boya bir tablonun hazırlık aşaması" diye konuştu.





5 Louvre Müzesi uzmanlarından Bruno Mottin, yapılan incelemede eserin Leonardo Da Vinci'nin yaşadığı dönemde çizildiğini söyledi. Mottin eserin üst kısmında bulunan taramalarınsa sağ elini kullanan biri tarafından yapıldığına dikkat çekti.

6 Şu anda Paris'in kuzeyinde bulunan ve Rönesans devriyle ilgili büyük bir koleksiyona sahip olan Conde Müzesi'nde bulunan Monna Vanna eseri, ünlü İtalyan ressamın 500'üncü doğum yıl dönümü dolayısıyla yine Paris'in yakınlarındaki Chantilly şehrinde özel bir sergide gösterilecek.



