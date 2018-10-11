Cirque du Soleil, Lionel Messi’nin hayatını sahneleyecek
ntv.com.tr
Barcelona futbol takımının yıldız oyuncusu Lionel Messi’nin hayatı Cirque du Soleil tarafından sirk gösterisi şeklinde sahnede canlandırılacak.
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Lionel Messi, Cirque du Soleil ile birlikte çalışmak üzere ortaklık kurdu.
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Lionel Messi’nin futbol hayatı dünyanın en ünlü sirk grubu tarafından sahnede canlandırılacak.
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Yaptıkları gösterilerle dünya çapında tanınan Fransız-Kanada ortak akrobat grubu Cirque du Soleil ve performansçıları Barcelona’lı yıldızın kariyerini temel alan bir şov hazırlıyor.
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Cirque du Soleil, daha önce Elvis Presley, Michael Jackson gibi figürlerin hayatlarından aldığı ilhamla şov hazırlamıştı, ancak bir futbolcunun hayatı ilk olacak.
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Planlanan şovu, önceki gün üzerindeki Cirque du Soleil tişörtüyle duyuran Messi, “Cirque du Soleil ile hayatım ve futbol tutkumu temel alan yeni bir 2019 şovu için ortaklık kurmaktan gurur duyuyorum” dedi.
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31 yaşındaki Arjantinli futbolcu ile bir sirk şovunda ilk kez bir futbol yıldızının hayatı anlatılmış olacak.
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Barcelona’nın yıldızının hayatını ve futbol tutkusunu anlatacak yapım 2019’da seyirci karşısına çıkacak.
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Messi’nin sirk gösterisi Las Vegas, New York, Tokyo, Londra gibi şehirlerde gösterilecek.