Çizgi film He-Man dizi oluyor
ntv.com.tr
“Gölgelerin gücü adına, güç ben de artık!” sözüyle hafızalara kazınan, 1980'lerin en popüler çizgi filmlerinden biri olan He-Man, Netflix dizisi olarak ekrana dönmeye hazırlanıyor.
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1980’li yılların çocuklarının çok iyi bildiği “Gölgelerin gücü adına, güç ben de artık!” repliği ile He-Man karakteri yeniden ekranlara dönüyor!
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Amerikalı yönetmen Kevin Smith, geleneksel Power-Con toplantısında, He-Man’in anime dizisi olarak Netflix’te yayınlanacağını duyurdu.
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Masters of the Universe: Revelation (Kainatın Hakimleri: Keşif) adını taşıyacak olan dizi, 80’lerin ünlü çizgi filminin çözümlenmemiş hikayelerine odaklanacak.
Kevin Smith, yeni dizide de yine süper kahraman He-Man ile kötü karakter İskeletor’un mücadelesinin devam edeceğini belirtti.
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He-Man dizisinin senaryosunu Eric Carrasco (Supergirl), Tim Sheridan (Reign of the Supermen), Diya Mishra (Magic the Gathering) ve Marc Bernardin (Alphas) gibi başarılı isimler kaleme alacak.
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Mattel'in oyuncak dizisi Ustaların Ustası'na dayanan, Filmation tarafından üretilen He-Man, 1980'lerin en popüler çizgi filmlerinden biriydi.