Çizgi roman sanatçılarına sadece 5 bin dolar ödediği iddia edilen Marvel'a tepki

The Guardian'ın haberiyse şunları iddia ediyor:

"Çeşitli kaynaklara göre bir yazar veya sanatçının eseri görünür şekilde bir Marvel filminde yer aldığında şirketin uygulaması yaratıcıya gala davetiyesi ve 5 bin dolarlık (yaklaşık 43 bin TL) çek göndermek."

Üç farklı kaynak The Guardian'a bu meblağı doğruladı. Galaya katılmak ya da 5 bin doları seyahat veya konaklamayı karşılamak için kullanma zorunluluğu yok. Kaynaklar, bunu ödenmesi gereken ücretin örtük biçimde onaylanması diye nitelendirdi.