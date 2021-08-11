Çizgi roman sanatçılarına sadece 5 bin dolar ödediği iddia edilen Marvel'a tepki

11.08.2021 - 07:51
Marvel ve DC Comics, eserleri filmlere uyarlanan çizgi roman yazarlarına teklif edilen ücrete yönelik iddialar sebebiyle eleştirilere maruz kaldı.
The Guardian'daki yeni haber, yazar Ed Brubaker'ın Marvel Stüdyoları'nın The Winter Soldier karakterini kullanışını eleştiren blog yazısını yayımlamasından aylar sonra iki büyük çizgi roman yayıncısının sözleşme uygulamalarını inceledi.
Brubaker, The Winter Soldier'ı 2005'te Steve Epting'le birlikte yaratmıştı. Bahsi geçen karakter Marvel Stüdyoları'nın birkaç filminde (Sebastian Stan tarafından canlandırılarak) yer aldı ve yakın zamanda Disney Plus'ın TV dizisi The Falcon and the Winter Soldier'da başrolü üstlendi.
Blog yazısında Brubaker şunları öne sürmüştü:
"Steve Epting'le Winter Soldier'ı ve hikayesini yarattığımız için elimize geçen tek şey ara sıra gelen 'teşekkür' ve yıllar geçtikçe bununla yaşamak giderek daha zor hale geliyor."
The Guardian'ın haberiyse şunları iddia ediyor:
"Çeşitli kaynaklara göre bir yazar veya sanatçının eseri görünür şekilde bir Marvel filminde yer aldığında şirketin uygulaması yaratıcıya gala davetiyesi ve 5 bin dolarlık (yaklaşık 43 bin TL) çek göndermek."
Üç farklı kaynak The Guardian'a bu meblağı doğruladı. Galaya katılmak ya da 5 bin doları seyahat veya konaklamayı karşılamak için kullanma zorunluluğu yok. Kaynaklar, bunu ödenmesi gereken ücretin örtük biçimde onaylanması diye nitelendirdi.
"MİLYAR DOLAR KAZANDI, 5 BİN DOLAR ÖDEDİ"
Independent'in The Guardian'dan aktardığı habere göre, "birkaç seçkin yaratıcının" karakterleri ya da hikayeleri filmlere uyarlandığında "özel karakter sözleşmesi" yoluyla ücret talep etme izni var. Yazarların ve sanatçıların adını filmlerde yapımcı unvanıyla geçirmek de yaygın. Ancak buna dair yasal bir zorunluluk olmadığı belirtiliyor.
İsmini açıklamayan bir Marvel yaratıcısıysa şunları söyledi:
"Bana gerçekten çok ama çok korkunç bir özel karakter sözleşmesi teklif edildi ama ya bu söyleşmeyi alacaktım ya da hiçbir şey. Sonrasında bunun gereklerini yerine getirmektense bir teşekkür notu gönderip 'Borcumuz olmasa da işte size bir miktar para!' diyorlar ve bu para da 5 bin dolar. Siz de 'Film bir milyar dolar kazandı' diye düşünüyorsunuz."
Thanos'u yaratan çizgi roman yazarı Jim Starlin'in karakterinin Marvel Sinematik Evreni'ndeki kullanımı için başta aldığı "düşük ücrete" karşı "daha fazla ödeme için pazarlık yaptığı" ve çizgi roman yazarı Roy Thomas'ın da menajerinin baskıları sonrası adını Loki'nin jeneriğine eklettiği kaydedildi.
Habere göre Marvel sözcüsü, yaratıcıların şirketle sözleşmeler hakkında görüşmesine dair herhangi bir zaman kısıtlaması olmadığını söyledi. Şirket, yaratıcılarla geçmiş ve yakın zamandaki çalışmaları için sürekli görüşme halinde olduğunu da iddia etti.