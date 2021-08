Çizgi roman sanatçılarına sadece 5 bin dolar ödediği iddia edilen Marvel'a tepki

Brubaker, The Winter Soldier'ı 2005'te Steve Epting'le birlikte yaratmıştı. Bahsi geçen karakter Marvel Stüdyoları'nın birkaç filminde (Sebastian Stan tarafından canlandırılarak) yer aldı ve yakın zamanda Disney Plus'ın TV dizisi The Falcon and the Winter Soldier'da başrolü üstlendi.

Blog yazısında Brubaker şunları öne sürmüştü:

"Steve Epting'le Winter Soldier'ı ve hikayesini yarattığımız için elimize geçen tek şey ara sıra gelen 'teşekkür' ve yıllar geçtikçe bununla yaşamak giderek daha zor hale geliyor."