Çizgi romanlardan uyarlanan film ve diziler

Jon Bernthal / The Punisher (2017)

Chris Evans ve Chris Hemsworth / The Avengers (2012)

Scarlett Johansson / The Avengers (2012)

Guardians of the Galaxy (2014)

Ron Perlman ve Doug Jones / Hellboy II: The Golden Army (2008)

Takuya Kimura / Mugen no jUnin (2017)

Danny Huston / 30 Days of Night (2007)

Michael Cera ve Alison Pill / Scott Pilgrim vs. the World (2010))

27

Dane DeHaan / Valerian and the City of a Thousand Planets (2017)