Claire Foy: Kraliçeyi oynamak hayatımı değiştirdi

Filmde, The Crown’da canlandırdığı, güce ve paraya sahip Kraliçe Elizabeth’in tam tersi; asi, akıllı, meydan okuyabilen bir kadın olan Lisbeth’i canlandıran Claire Foy iki zıt karakteri canlandırmasıyla ilgili şunları söyledi:

“Son bir yıldır daha önce hiç konuşmadığımız bir şeyi, kadınların nasıl hissettiğini konuşmaya başladık. Şimdi her şey harika, biz kadınlar daha mı güçlüyüz? Maalesef... Kaç yıldır göz ardı edilen konuların son bir yıldır konuşuluyor olması yeter mi? Kendimizin, gelecek jenerasyonun kadınlar hakkında farklı düşünmesi yıllar alacak. Keşke sorun bitti diyebilsem. Ama diyemem... En azından kadınların konuşulduğu bir döneme denk geldim. Artık sorunlarımız daha açık bir şekilde gözler önünde. Bulunduğumuz yer eşit değil. Hâlâ nerede olduğumuzu ya da neler olacağını bilmiyoruz. Ama en azından değişimin başladığı bir noktadayız.”