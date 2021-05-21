Claude Monet’nin bahçesi yeniden ziyarete açıldı

Paris'e 73 kilometre uzaklıktaki Giverny kasabasında Fransız ressam Claude Monet'nin en değerli eserlerini yaptığı bahçe tekrar ziyarete açıldı.

Abone ol Paylaş









21.05.2021 - 10:39

Fransız empresyonist ressam Claude Monet’nin tablolarına ilham veren, ülkenin Normandiya bölgesine bağlı Eure kentindeki Giverny kasabasında yer alan evinin bahçesi corona virüs önlemleriyle yeniden ziyarete açıldı.





Bahçeye renk veren nilüferler, laleler, açelyalar ve pek çok çiçek türünün dışında Japon tarzı yaya köprüsünün süslediği gölet, Monet’nin resimlerine ilham kaynağı olmuştu.





Corona virüs nedeniyle 6 aydır kapalı olan ev ve bahçeye kısıtlamalar nedeniyle saatte sadece 200 ziyaretçi kabul edileceği belirtildi.







Monet’nin evi ve bahçesi, 2019’da salgın başlamadan önce 7 ayda 717 bin ziyaretçiyi ağırladı. Monet 1840 ile 1926 yılları arasında yaşadı.