Çocuklardan filmlerin unutulmaz sahneleri taklidi
ntv.com.tr
Üç kardeş Sophia (7), Sadie (5) ve Sloane (2), bu yıl ve geçmiş yıllarda Oscar’a aday olan filmlerin canlandırmasını yaptı, anneleri Maggie Storino da onları fotoğrafladı. İşte ‘Shape of Water’, ‘Dunkirk’ ve ‘Get Out’ gibi Oscar’lık filmlerin en akılda kalan sahnelerini kostümleri ve pozlarıyla canlandıran çocuklar…
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1The Wolf Of Wall Street, 2013
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2La La Land, 2016
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3Marslı, 2015
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4Manchester By The Sea, 2016
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5Madmax, 2015
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6Zero Dark Thirty, 2012
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7Arrival, 2016
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8The Revenant (Diriliş), 2015
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9Dunkirk, 2017
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10Birdman, 2014
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11Hidden Figures, 2016
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12The Shape of Water, 2017
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13Lady Bird, 2017
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14Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, 2017
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15Lincoln, 2017
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16The Theory of Everything, 2014
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17Brooklyn, 2015
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18Hell or High Water, 2016
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19Moonlight, 2016
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20Phantom Thread, 2017
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21The Grand Budapest Hotel, 2014
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22Darkest Hour, 2017
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23Life of Pi, 2012
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24The Imitation Game, 2014
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25Hacksaw Ridge, 2016
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26Call Me By Your Name, 2017
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27Bridge of Spies, 2015
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28Room, 2015
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29The Post, 2017
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30Argo, 2012
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31Fences, 2016
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32Spotlight, 2015
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33Whiplash, 2014
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34Lion, 2016
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35The Big Short, 2015
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36American Hustle, 2013
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37American Sniper, 2014
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38Get Out, 2017
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3912 Years A Slave, 2013
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40Nebraska, 2013
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41Her, 2013
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42Silver Linings Playbook, 2012
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43Dallas Buyers Club, 2013
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44Philomena, 2013