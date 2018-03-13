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Çocuklardan filmlerin unutulmaz sahneleri taklidi

ntv.com.tr

Üç kardeş Sophia (7), Sadie (5) ve Sloane (2), bu yıl ve geçmiş yıllarda Oscar’a aday olan filmlerin canlandırmasını yaptı, anneleri Maggie Storino da onları fotoğrafladı. İşte ‘Shape of Water’, ‘Dunkirk’ ve ‘Get Out’ gibi Oscar’lık filmlerin en akılda kalan sahnelerini kostümleri ve pozlarıyla canlandıran çocuklar…

  • 1

    The Wolf Of Wall Street, 2013
  • 2

    La La Land, 2016
  • 3

    Marslı, 2015
  • 4

    Manchester By The Sea, 2016
  • 5

    Madmax, 2015
  • 6

    Zero Dark Thirty, 2012
  • 7

    Arrival, 2016
  • 8

    The Revenant (Diriliş), 2015
  • 9

    Dunkirk, 2017
  • 10

    Birdman, 2014
  • 11

    Hidden Figures, 2016
  • 12

    The Shape of Water, 2017
  • 13

    Lady Bird, 2017
  • 14

    Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, 2017
  • 15

    Lincoln, 2017
  • 16

    The Theory of Everything, 2014
  • 17

    Brooklyn, 2015
  • 18

    Hell or High Water, 2016
  • 19

    Moonlight, 2016
  • 20

    Phantom Thread, 2017
  • 21

    The Grand Budapest Hotel, 2014
  • 22

    Darkest Hour, 2017
  • 23

    Life of Pi, 2012
  • 24

    The Imitation Game, 2014
  • 25

    Hacksaw Ridge, 2016
  • 26

    Call Me By Your Name, 2017
  • 27

    Bridge of Spies, 2015
  • 28

    Room, 2015
  • 29

    The Post, 2017
  • 30

    Argo, 2012
  • 31

    Fences, 2016
  • 32

    Spotlight, 2015
  • 33

    Whiplash, 2014
  • 34

    Lion, 2016
  • 35

    The Big Short, 2015
  • 36

    American Hustle, 2013
  • 37

    American Sniper, 2014
  • 38

    Get Out, 2017
  • 39

    12 Years A Slave, 2013
  • 40

    Nebraska, 2013
  • 41

    Her, 2013
  • 42

    Silver Linings Playbook, 2012
  • 43

    Dallas Buyers Club, 2013
  • 44

    Philomena, 2013
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