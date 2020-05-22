Çocuklarla hayvanlar arasındaki büyülü bağ

Uluslararası ödüllü fotoğrafçı Andrea Martin, çalışmalarında çocuklarla hayvanlar arasındaki büyülü bağa odaklanıyor. Aynı zamanda 4 evcil hayvanı olan sanatçı, fotoğraflarında bu bağın masumiyetini yakalamaya çalıştığını söylüyor. İşte kelimelerle tarifi çok zor olan büyülü anların fotoğraları...
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21.05.2020 - 17:18| Son Güncelleme : 22.05.2020 - 07:12
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