Çocuklarla hayvanlar arasındaki büyülü bağ

Uluslararası ödüllü fotoğrafçı Andrea Martin, çalışmalarında çocuklarla hayvanlar arasındaki büyülü bağa odaklanıyor. Aynı zamanda 4 evcil hayvanı olan sanatçı, fotoğraflarında bu bağın masumiyetini yakalamaya çalıştığını söylüyor. İşte kelimelerle tarifi çok zor olan büyülü anların fotoğraları...

21.05.2020 - 17:18 | Son Güncelleme : 22.05.2020 - 07:12

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER