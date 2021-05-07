Coldplay yeni şarkısı Higher Power'ı uzay istasyonunda çalarak duyurdu

07.05.2021 - 19:56
Şifreli tweetler atmışlardı
Coldplay, şarkılarını duyurmadan önce ise grubun sosyal medya hesabından 'şifreli' tweetler paylaşmış ve hayranlarından yeni şarkının ismini tahmin etmelerini istemişti.
2019 albümü gazete ilanıyla duyurulmuştu
Grup 2019'da ise Everyday Life isimli çifte albümünü mektupla, şarkı listesini ise yerel bir Galler gazetesine verdiği ilanla duyurmuştu.
Dünya turnesi yapmıyorlar
Coldplay, 7. albümü A Head Full of Dreams için 2016 ve 2017 yıllarında çıktığı dünya turnesinde 4 kıtada toplam 122 konser vermişti. 2019'da ise Grubun solisti Chris Martin, "Son iki yıldır, turumuzun sadece sürdürülebilir değil aynı zamanda nasıl yararlı olabileceğini düşünüyorduk. Yeni turumuz mümkün olduğunca çevre dostu olacak. Karbon salınımına yol açmamız, bizi hayal kırıklığına uğratır" demiş ve çevreye zarar vermeyen bir yöntem bulana kadar dünya turu yapmayacaklarını açıklamıştı. Grup 2019'da albümleri Everyday Life'ın tanıtımını Ürdün'ün başkenti Amman'da seyircisiz olarak, YouTube'dan canlı yayımlanan iki konserle yapmıştı.