Colossus'un kim olduğunu biliyor musunuz? (Süper kahramanların kostümsüz halleri)
Sinemada izlenme rekorları kıran filmlerin süper kahramanları kostümlerini çıkartınca bambaşka biri oluyorlar. İşte kahramanların kostümlü ve kostümsüz halleri
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1Marvel Evreni'nin en eğlenceli filmleri arasında gösterilen Deadpool ve Deadpool 2'de Ryan Reynolds'ın canlandırdığı Wade Wilson karakterine yol gösteren, bir nevi ağabeylik yapan Colossus karakterinin kim olduğunu biliyor musunuz?
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Deadpool'u eğitim alıp X-Men'e katılması için ikna etmeye çalışan ve sürekli doğru yolu gösteren Colossus'a Alman oluncu Stefan Kapicic hayat veriyor. Filmin bazı hayranlarının bile gözünden kaçan bu detay akıllara süper kahramanların kostümsük hallerini getirdi...
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3İşte kahramanların kostümlü ve kostümsüz halleri
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4Danai Gurira / Black Panther (2018)
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5Danai Gurira
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6Letitia Wright / Black Panther (2018)
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7Letitia Wright
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8Chadwick Boseman / Black Panther (2018)
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9Chadwick Boseman
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10Gal Gadot / Wonder Woman (2017)
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11Gal Gadot
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12Karen Fukuhara / Suicide Squad (2016)
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13Karen Fukuhara
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Chloë Grace Moretz / Kick-Ass 2 (2013)
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15Chloë Grace Moretz
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16Dave Bautista / Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
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17Dave Bautista
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18Brianna Hildebrand / Deadpool (2016)
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19Brianna Hildebrand
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20Jennifer Lawrence / X-Men: Days of Future Past (2014)
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21Jennifer Lawrence
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22Zoe Saldana / Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
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23Zoe Saldana
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24Pom Klementieff / Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
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25Pom Klementieff
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26Sophie Turner / X-Men: Apocalypse (2016)
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27Sophie Turner
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28Benedict Cumberbatch / Doctor Strange (2016)
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29Benedict Cumberbatch
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30Karen Gillan / Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
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31Karen Gillan
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32Chadwick Boseman / Black Panther (2018)
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33Chadwick Boseman
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Paul Rudd / Ant-Man (2015)
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35Paul Rudd
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36Melissa Benoist / Supergirl (2015)
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37Melissa Benoist
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38Mark Ruffalo / The Avengers (2012)
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39Mark Ruffalo
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40Edward Norton/ The Incredible Hulk (2008)
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41Edward Norton
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42Lou Ferrigno / The Incredible Hulk (1978)
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43Lou Ferrigno
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44Jason Momoa / Justice League (2017)
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45Jason Momoa
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46Ezra Miller / Justice League (2017)
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47Ezra Miller
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48Ray Fisher / Justice League (2017)
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49Ray Fisher
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50Ben Affleck, Jason Momoa, Gal Gadot, Ezra Miller, ve Ray Fisher/ Justice League (2017)
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51Ben Affleck, Jason Momoa, Gal Gadot, Ezra Miller, ve Ray Fisher
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52Amber Heard / in Aquaman (2018)
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53Amber Heard
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54Adam West / Batman (1966)
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55Adam West
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56Michael Keaton / Batman (1989)
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57Michael Keaton
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58Val Kilmer ve Chris O'Donnell / Batman Forever (1995)
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59Val Kilmer
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60Christian Bale / The Dark Knight (2008)
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61Christian Bale
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62Ben Affleck / Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)
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63Ben Affleck
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64Christopher Reeve / Superman II (1980)
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65Christopher Reeve
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66Henry Cavill / Man of Steel (2013)
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67Henry Cavill
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68Chris Pratt /Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
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69Chris Pratt
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70Ron Perlman, Selma Blair, ve Doug Jones / Hellboy II: The Golden Army (2008)
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71Ron Perlman ve Doug Jones
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72Tom Holland / Spider-Man: Homecoming (2017)
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73Tom Holland
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74Andrew Garfield / The Amazing Spider-Man (2012)
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75Andrew Garfield
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76Halle Berry / X2 (2003)
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77Halle Berry
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78Robert Downey Jr. / Iron Man 2 (2010)
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79Robert Downey Jr
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80Chris Hemsworth / Thor: The Dark World (2013)
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81Chris Hemsworth