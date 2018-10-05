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Comic Con 2018'de öne çıkan kostüm ve makyajlar

ABD'nin en büyük eğlence fuarı olarak bilinen Comic Con, New York kentinde başladı. Ziyaretçilerinin, kostüm ve makyajlarıyla dikkat çektiği fuar, ABD’nin en büyük etkinliklerinden kabul ediliyor.

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    Comic Con 2018
    Yılın fuarı, Jacob K. Javits Convention Center'da açıldı. Büyük çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu ziyaretçiler, erken saatlerden itibaren fuar alanı önünde sıra bekledi, kıyafetleri ile renkli görüntüler oluşturdu.

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    Comic Con 2018
    Ziyaretçiler, fuar alanından bol bol fotoğraf ve görüntü çekti.


  • 3

    Comic Con 2018
    Doğu Yakası'nın en büyük çizgi roman ve popüler kültür etkinliği olarak bilinen fuarda, çizgi roman, grafik roman animasyonları, video oyunları, film ve televizyon alanlarında stantlar açıldı.

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    Comic Con 2018
    Fuarda farklı konularda panel ve özel gösteriler de yer alıyor.

  • 5

    Comic Con 2018
    Çizgi roman endüstrisi ürünleri, video oyunları ve dizi filmlerin dahil olduğu ABD'nin en büyük eğlence fuarı, birçok firmanın yıllık önemli duyuruları için de bir mecra oluşturuyor.
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    Comic Con 2018
    Comic Con 2018'den fotoğraflar
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    Comic Con 2018
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    Comic Con 2018
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    Comic Con 2018
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    Comic Con 2018
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