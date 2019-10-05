Comic Con çılgınlığı
ABD’nin New York kentinde her yıl binlerce çizgi roman ve bilim kurgu film karakterler tutkununu bir araya getiren ve ülkenin en büyük organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Comic Con etkinliği başladı. Manhattan bölgesindeki Jacob K. Javits Center’da düzenlenen Comic Con’a katılanlar, kostüm ve makyajlarıyla dikkat çekti.
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
-
32
-
33
-
34