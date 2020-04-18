Comic-Con corona virüs yüzünden iptal edildi

Yeni çıkacak olan filmler, diziler ve oyunlar hakkında bilgi veren, panellere sahne olan dünyanın en ünlü çizgi roman fuarı San Diego Comic Con corona virüs pandemisi yüzünden iptal edildi.

18.04.2020 - 16:00

Ylın en büyük tanıtım etkinliklerinden biri olan 2020 San Diego Comic-Con, corona virüs nedeniyle iptal edildi.

23-26 Temmuz tarihleri ​​arasında yapılması planlanan etkinliğin iptali, binlerce katılmıcıyı ağırlayan organizasyonun tarihinide bir ilk oldu.

San Diego Comic-Con'u denetleyen şirket Comic-Con International tarafından yapılan açıklamada “California Valisi tarafından sağlık tavsiyelerinin ve yakın zamanda yapılan açıklamaların sürekli izlenmesi, bu yıl için planlarla ilerlemenin güvenli olmayacağını açıkça ortaya koydu” denildi.

Gelecek yılın etkinliği ise 22-25 Temmuz 2021 olarak duyuruldu.

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