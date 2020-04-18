Comic-Con corona virüs yüzünden iptal edildi

San Diego Comic-Con'u denetleyen şirket Comic-Con International tarafından yapılan açıklamada “California Valisi tarafından sağlık tavsiyelerinin ve yakın zamanda yapılan açıklamaların sürekli izlenmesi, bu yıl için planlarla ilerlemenin güvenli olmayacağını açıkça ortaya koydu” denildi.