Comic-Con corona virüs yüzünden iptal edildi

18.04.2020 - 16:00
23-26 Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanan etkinliğin iptali, binlerce katılmıcıyı ağırlayan organizasyonun tarihinide bir ilk oldu.
San Diego Comic-Con'u denetleyen şirket Comic-Con International tarafından yapılan açıklamada “California Valisi tarafından sağlık tavsiyelerinin ve yakın zamanda yapılan açıklamaların sürekli izlenmesi, bu yıl için planlarla ilerlemenin güvenli olmayacağını açıkça ortaya koydu” denildi.
Gelecek yılın etkinliği ise 22-25 Temmuz 2021 olarak duyuruldu.