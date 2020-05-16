Corona günlerinde İzmir'de arabalı sinema

“751’İNCİ KATILIMCIYDIK"

Buse ve Yetkin Yemenci çifti ise etkinliğe katılmak için başvuru saatinde iki kişi olarak bilgisayarın başına oturduklarını söyledi. Yetkin Yemenci, “Kontejan 750 kişiydi. Biz 751’inci katılımcıydık, yani yedekteydik. Bir gün sonra arayıp çağırdılar. Bir de arabalı sinemayı hep filmlerden görürdük. Günümüzde bu gibi etkinlikler yapılmıyor. Tabii salgınla beraber birçok şey değişecek. Bunun sinyallerinden biri de bu etkinlik” sözlerine yer verdi. Buse Yemenci, “Sürekli evdeyiz. Bu etkinliğin duyurusunu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sosyal medya hesaplarında gördük ve katılmak istedik. İlaç gibi geldi” dedi.