Corona günlerinde İzmir'de arabalı sinema

İHA 16.05.2020 - 11:23
"HAYALİMİZ GERÇEKLEŞTİ"
Fuar İzmir’deki gösterime katılan Nurettin Arabacı, “Etkinliği sosyal medyadan gördük. Başvurumuzu yaptık. İlk defa arabalı sinema etkinliğine katılıyoruz. Salgın nedeniyle iş dışında evden çıkmıyorduk. Çok sıkılmıştık, gerçekten bu etkinlik çok iyi oldu” dedi. Betül Arslan ise, “Hemşireyim, bana büyük iyi bir moral oldu. Corona virüs önlemleri nedeniyle hiçbir etkinliğe katılamıyorduk. Böyle bir olanağı sağlamaları bizleri çok mutlu etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. İlk defa arabalı sinema etkinliğine geliyoruz. Aslında hayalimizdi. İkramlar da çok güzel” diye konuştu.
“751’İNCİ KATILIMCIYDIK"
Buse ve Yetkin Yemenci çifti ise etkinliğe katılmak için başvuru saatinde iki kişi olarak bilgisayarın başına oturduklarını söyledi. Yetkin Yemenci, “Kontejan 750 kişiydi. Biz 751’inci katılımcıydık, yani yedekteydik. Bir gün sonra arayıp çağırdılar. Bir de arabalı sinemayı hep filmlerden görürdük. Günümüzde bu gibi etkinlikler yapılmıyor. Tabii salgınla beraber birçok şey değişecek. Bunun sinyallerinden biri de bu etkinlik” sözlerine yer verdi. Buse Yemenci, “Sürekli evdeyiz. Bu etkinliğin duyurusunu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sosyal medya hesaplarında gördük ve katılmak istedik. İlaç gibi geldi” dedi.
"ÇOK İYİ GELDİ"
Barış Özyar, “Saat 21.00’de başvuruların başlayacağını duydum. 20.55’e telefonumun alarmını kurdum. Sürekli sayfayı yenilerek 767’inci olarak yedek listeden girdim. Arayıp katılabileceğimizi söylediklerinde çok mutlu oldum. Eskiden Göztepe’de açık hava sineması vardı, çocukken gitmiştim. Arabalı sinemaya ise ilk kez geliyorum. Tunç Soyer’e çok teşekkür ediyoruz. Umarız bu gibi etkinlikler devam eder" derken, Bilge Özyar ise “Arabalı sinemaya ilk defa geleceğim için çok heyecanlandım. Sağlıkçıyım, sürekli hastanedeyim. Eşim bana sürpriz yapmış. Son ana kadar bilmiyordum. Bana çok iyi geldi” ifadelerini kullandı.