Corona virüs aşısı olmayanlar konseri nehirden takip etti
Letonya'da düzenlenen konserde corona virüse karşı aşı şartı arandı. Aşısı olanlar sahilde özgürce müzik keyfi yaşarken, aşısız olanlar konseri nehrin üzerinden takip edebildi.
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17.08.2021 - 09:58
Corona virüse karşı dünyada aşılama tüm hızıyla devam etmesine rağmen henüz istenilen seviyeye ulaşılamadı. Farklı ülkelerde aşı olmayanlara yaptırımlar uygulanırken ve tartışırken Letonya'nın başkenti Riga'da sosyal mesafeli sıradışı bir müzik festivali düzenlendi.
Nehir kenarındaki rock ve metal müzik performanslarını corona virüs aşısı olmayanlar suyun üzerinden takip edebildi.
Gruplar halinde motorlar, botlar, sandallarla konseri Juglas Nehri üzerinden izleyen 1500 kişi için aşı şartı aranmadı.
Ancak sahildeki 3 bin 500 festivalci için aşı zorunluluğu vardı.
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