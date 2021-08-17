Corona virüs aşısı olmayanlar konseri nehirden takip etti

Corona virüse karşı dünyada aşılama tüm hızıyla devam etmesine rağmen henüz istenilen seviyeye ulaşılamadı. Farklı ülkelerde aşı olmayanlara yaptırımlar uygulanırken ve tartışırken Letonya'nın başkenti Riga'da sosyal mesafeli sıradışı bir müzik festivali düzenlendi.



