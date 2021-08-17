Corona virüs aşısı olmayanlar konseri nehirden takip etti

Letonya'da düzenlenen konserde corona virüse karşı aşı şartı arandı. Aşısı olanlar sahilde özgürce müzik keyfi yaşarken, aşısız olanlar konseri nehrin üzerinden takip edebildi.

17.08.2021 - 09:58

Corona virüs aşısı olmayanlar konseri nehirden takip etti - 1
Corona virüse karşı dünyada aşılama tüm hızıyla devam etmesine rağmen henüz istenilen seviyeye ulaşılamadı. Farklı ülkelerde aşı olmayanlara yaptırımlar uygulanırken ve tartışırken Letonya'nın başkenti Riga'da sosyal mesafeli sıradışı bir müzik festivali düzenlendi.

Corona virüs aşısı olmayanlar konseri nehirden takip etti - 2
Nehir kenarındaki rock ve metal müzik performanslarını corona virüs aşısı olmayanlar suyun üzerinden takip edebildi.

Corona virüs aşısı olmayanlar konseri nehirden takip etti - 3
Gruplar halinde motorlar, botlar, sandallarla konseri Juglas Nehri üzerinden izleyen 1500 kişi için aşı şartı aranmadı.
Corona virüs aşısı olmayanlar konseri nehirden takip etti - 4
Ancak sahildeki 3 bin 500 festivalci için aşı zorunluluğu vardı.
Corona virüs aşısı olmayanlar konseri nehirden takip etti - 5
İşte renkli konserden fotoğraflar...
Corona virüs aşısı olmayanlar konseri nehirden takip etti - 6
Corona virüs aşısı olmayanlar konseri nehirden takip etti - 7
Corona virüs aşısı olmayanlar konseri nehirden takip etti - 8
Corona virüs aşısı olmayanlar konseri nehirden takip etti - 9
Corona virüs aşısı olmayanlar konseri nehirden takip etti - 10
Corona virüs aşısı olmayanlar konseri nehirden takip etti - 11
Corona virüs aşısı olmayanlar konseri nehirden takip etti - 12
Corona virüs aşısı olmayanlar konseri nehirden takip etti - 13
Corona virüs aşısı olmayanlar konseri nehirden takip etti - 14
Corona virüs aşısı olmayanlar konseri nehirden takip etti - 15
Corona virüs aşısı olmayanlar konseri nehirden takip etti - 16
Corona virüs aşısı olmayanlar konseri nehirden takip etti - 17

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