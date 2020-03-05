Corona virüs Çin’deki Bebek Yoda üretimini vurdu

TAKLİTLERİ İÇİN TELİF DAVALARI

İlk kez 2017’de Star Wars dizisi The Mandalorian'da gösterilen Bebek Yoda karakteri oyuncak piyasasında taşları yerinden oynattı. 42 yıllık Star Wars hikayesinin efsane karakteri Master Yoda’nın ilk kez bebek hali olan Bebek Yoda’nın oyuncakları, daha satışa çıkmadan milyar dolarlık oyuncak sektörünün zirvesindeki Lego’nun tahtını sallamaya başladı.

Hasbro’nun yanı sıra Funko ve Mattel firmaları da Bebek Yoda oyuncakları için Disney ile işbirliğine gitti. Bebek Yoda’nın sayısız taklit oyuncağı ardı ardına satışa çıkınca, Disney de dev telif davaları için kolları sıvadı.

Dünya oyuncak pazarının değeri 90.4 milyar dolar. Disney’in bu pazardaki yeri ise 3.6 milyar dolar. Pazarın en güçlü markası 5.5 milyar dolarlık satışla Lego. Bebek Yoda’nın marka değeri, Disney’i Lego ile kafa kafaya yarıştıracak güçte.