Corona virüs Comic Con Festivali’ni de engelledi

ntv.com.tr - Reuters 15.03.2020 - 13:56
1970'ten beri Washington ve San Diego’da düzenlenen Comic Con etkinliği de corona virüs salgınından nasibini aldı. Japonya’daki Comiket’ten sonra dünyanın en büyük ikinci çizgi film festivali San Diego Comic Con 2020 etkinliği ağustosa ertelendi.
Geçen yıl 98 bin kişinin katıldığı Washington Comic Con etkinliğinde de her yıl çizgi ve Hollywood film karakterleinin hayranları, kahramanların kostümleriyle etkinliklerde boy gösteriyordu. Bu yıl da geleneği bozmak istemeyen bazı hayranlar, renkli kostümleriyle Washington State Kongre Merkezi önünde ve içinde yerlerini aldı. Ancak sayıları geçen yıllara göre oldukça azdı.
Kendilerine ‘cosplayer’ denilen kostümlü hayranlar, corona virüs etkisiyle sık sık el dezenfektanları kullandı.
Comic Con etkinliğinin en önemli özelliği kostümlü gösterinin yanı sıra yeni çıkacak olan filmler, diziler ve oyunlar hakkında bilgi vermesi. Yapımların çıkış tarihleri, oyuncuları veya hayranların merak ettiği diğer tüm önemli şeyler Comic Con'da açıklanıyor.
İşte Comic Con ertelenmesine rağmen Washington’da bir araya gelen kostümlü oyuncuların (cosplayer) görüntüleri...