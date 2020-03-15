Corona virüs Comic Con Festivali’ni de engelledi

Geçen yıl 98 bin kişinin katıldığı Washington Comic Con etkinliğinde de her yıl çizgi ve Hollywood film karakterleinin hayranları, kahramanların kostümleriyle etkinliklerde boy gösteriyordu. Bu yıl da geleneği bozmak istemeyen bazı hayranlar, renkli kostümleriyle Washington State Kongre Merkezi önünde ve içinde yerlerini aldı. Ancak sayıları geçen yıllara göre oldukça azdı.