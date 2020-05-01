Corona virüs döneminde diziler için yeni formül arayışı: Karantinada çekim

Dünyada 3 milyon 300 binden fazla kişiye etkileyen corona virüs film ve dizi sektörünü de derinden sarstı. İngiltere'de televizyon endüstrisinin tekrar faaliyete başlaması için ilginç bir öneri geldi: Oyuncuları ve ekipleri birlikte karantinaya alıp çekimlere devam etmek

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01.05.2020 - 11:11

Corona virüs nedeniyle televizyon prodüksiyolarını mart ayının ortalarında durduran İngiltere, bu kararı 7 mayısta tekrar gözden geçirecek. Beyazperde'nin haberine göre üretimi askıya alma durumu BBC'nin yeni programlama eksikliği konusunda endişelenmesine neden oldu.





Televizyon şovlarının üretimi askıya alınmaya devam ederse, BBC karşılayamayacağı dev bir programlama boşluğuyla karşı karşıya kalacak. Edinburgh Televizyon Festivali'nde yapılan sanal bir tartışma sırasında, BBC drama komisyon başkanı Piers Wenger, şirketin tüm kadroları ve ekiplerini (The Guardian aracılığıyla) karantinaya alarak televizyon yapımını başlatmak ve çalıştırmak için sert bir fikir düşündüğünü söyledi.





The Guardian'a göre Wenger, yüksek profilli yıldızlardan sette daha uzun süre harcamalarını istemenin, bir program yapmanın maliyetini artıracağını ama yılın geri kalanında, sosyal mesafe kuralları mevcutsa çekimlerin devam etmesinin tek yolunun bu olabileceğini söyledi. BBC ayrıca, sosyal mesafe kurallarına bağlı kalarak, yeni televizyon bölümlerinin nasıl filme alınabileceğini araştırıyor.

BBC içerik direktörü Charlotte Moore ise, video konferans görüşmeleriyle yapılan programlara geçişin, izleyicilerin “daha ​​somut ve tempolu programlara özlem duydukları” gerçeğini değiştirmeyeceğini ve düşünülen fikrin soruna bir çözüm olmayacağını söyledi.

Tecrübeli yönetici, “Zoom üzerinden her şeyi yapmaya çok hevesliyiz. Şu anda insanlar hepimiz birlikteyiz durumundan hoşlanıyor ve herkesin evini görüyorlar ama aynı zamanda tüm gösterişli şovlar için büyük bir iştah var" dedi.