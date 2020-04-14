Corona virüs grafitiye yansıdı

Tüm dünyayı etkisine alan corona virüs Almanya sokaklarında grafiti olarak çizildi.
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Anadolu Ajansı 14.04.2020 - 15:21| Son Güncelleme : 14.04.2020 - 15:25
Almanya’da corona salgınıyla mücadele kapsamında 2’den fazla kişinin bir araya gelmemesi ve işletmelerin kapalı tutulması gibi bir dizi önlem alındı.
Başkent Berlin’de turistik yerlerden biri olan Mauer Park'taki duvarlara corona virüs ile ilgili grafitiler çizildi.
Bir grafiti de corona virüs salgını başlamasının ardından özellikle Avrupa ülkelerinde yapılan tuvalet kağıdı alışverişi ve stoğuna atıfta bulunularak, Yüzüklerin Efendisi filmi karakteri Gollum'un tuvalet kağıdına "Kıymetlim" şeklinde seslendiği yazı dikkati çekti.
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