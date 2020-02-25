Corona virüs nedeniyle Görevimiz Tehlike çekimleri durduruldu

Birçok ülkeyi etkisi altına almaya başlayan Corona virüs, sinema sektörünü etkilemeye devam ediyor. Son olarak merakla beklenen Tom Cruise'lu Görevimiz Tehlike 7 filminin çekimleri durduruldu.

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25.02.2020 - 11:38

Corona virüs sinema dünyasını da etkilemeye devam ediyor. Son olarak İtalya'ya sıçraya virüs nedeniyle orada bulunan Tom Cruise ve ekibi de salgının etkilerinden nasibini aldı.

Tom Cruise'lu Görevimiz Tehlike 7 (Mission Impossible) filminin çekimleri 1 Mart'a kadar durduruldu. Çekimlerle ilgili karar 1 Mart tarihinde yeniden değerlendirilecek.

Şu sıralar kaldıkları otelden çıkmayan film ekibinin akıbeti de önümüzdeki haftada belli olacak.

Şu ana kadar yapılan incelemelerde ise ekipten herhangi bir kişide virüs tespit edilmediği belirtildi.

Birçok futbol maçının yanı sıra moda ve sanat etkinliklerinin hatta ünlü Venedik Karnavalı'nın bile iptal edildiği İtalya'da şu ana kadar 7 kişi hastalık yüzünden hayatını yitirdi.