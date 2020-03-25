Corona virüs nedeniyle kapanan Çin Seddi ziyarete açıldı

Dünya genelinde 10 binden fazla can kaybına neden olan corona virüs (Covid-19) ilk görüldüğü Çin'de etkisi azaltmaya başladı. Hayatın yavaş yavaş normale döndüğü ülkede Çin Seddi'nin ziyarete kapanan bir bölümü yeniden açıldı. (Fotoğraflar: Getty Images Turkey)

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25.03.2020 - 11:03

Corona virüsün başladığı Çin'de hayat normale dönüyor. 25 Ocak 2020'de kapatılan Çin Seddi, salı günü yeniden ziyarete açıldı.





Yeniden kapılarını açan Çid Seddi'ne her gün sabah 09:00'dan akşam 16:00'ya kadar ziyaretçi kabul edilecek. Bu kararla birlikte bir takım yeni kurallar da uygulanacak.

Biletler sadece online olarak alınabilecek.





Çinli yetkililer tarafından yapılan açıklamada, düzenli ziyaretçilerinin yalnızca yüzde 30'una izin verilecek ve kabul edilmeden önce ateşleri kontrol edilecek.

Ziyaretçiler maske takmak ve diğer insanlardan üç metre uzakta durmak zorunda olacak.

Ziyaretçi kabul etmeye başlayan Çin Seddi'nden fotoğraflar...