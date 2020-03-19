Corona virüs sonrası Apple ile Disney'in birleşmesi gündemde

19.03.2020 - 12:27
Tim Cook tarafından yönetilen Apple'ın, ocak ayından bu yana hisse değerinde yüzde 36'lık bir düşüş yaşayan Bob Chapek'in Disney'i için her an teklif yapabileceğini söyleyen McTernan, corona virus’ün etkilerinin ne zaman geçeceği bilinmediği için Disney’in bu birleşmeye 'Hayır' diyemeyeceğini öne sürdü.
Analistler bu iddialar karşısında son yıllarda eğlence sektörüne giren Apple'ın özünde bir teknoloji şirketi olmaya devam ettiği için, tema park gibi kendisinden oldukça uzak bir alana dev bir yatırım yapmasının olası olmadığını, Disney’in de tema parkları elinde tutup diğer departmanları elden çıkarmasının mantıklı olacağını söylüyor.
Ayrıca geçtiğimiz sene içerisinde 20th Century Fox'u bünyesine katarak büyük bir birleşmeye imza atan Disney'in birleşme için 165 milyar dolardan çok daha fazla bir rakam isteyeceği hatta fiyatın 400 milyar dolara kadar çıkabileceği konuşuluyor.