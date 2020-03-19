Corona virüs sonrası Apple ile Disney'in birleşmesi gündemde

Ayrıca geçtiğimiz sene içerisinde 20th Century Fox'u bünyesine katarak büyük bir birleşmeye imza atan Disney'in birleşme için 165 milyar dolardan çok daha fazla bir rakam isteyeceği hatta fiyatın 400 milyar dolara kadar çıkabileceği konuşuluyor.