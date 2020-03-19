Corona virüs sonrası Apple ile Disney'in birleşmesi gündemde

Tüm sektörlerde etkisini gösteren corona virüs, eğlence dünyasını da derinden sarstı. Wall Street analisti Bernie McTernan, borsada 85 milyar dolar değer kaybeden Disney'in, Apple ile birleşebileceğini iddia etti.

19.03.2020 - 12:27

Finans analisti Bernie McTernan, yıllardır Disney’i satın almak istediği konuşulan Apple’ın, corona virüsü salgını nedeniyle kan kaybeden şirketi satın almak için harekete geçebileceğini öne sürdü.
Disney'in corona virüs kriziyle yaklaşık olarak 85 milyar dolarlık (toplam piyasa değerinin yaklaşık üçte biri) bir kayıp yaşadığına dikkat çeken Wall Street analisti, müşterilerine gönderdiği bildiride geçtiğimiz günlerde Apple TV+ servisini kullanıma sunan teknoloji devinin yıllardır beklediği fırsatı yakaladığını belirtti.

Tim Cook tarafından yönetilen Apple'ın, ocak ayından bu yana hisse değerinde yüzde 36'lık bir düşüş yaşayan Bob Chapek'in Disney'i için her an teklif yapabileceğini söyleyen McTernan, corona virus’ün etkilerinin ne zaman geçeceği bilinmediği için Disney’in bu birleşmeye 'Hayır' diyemeyeceğini öne sürdü.

Analistler bu iddialar karşısında son yıllarda eğlence sektörüne giren Apple'ın özünde bir teknoloji şirketi olmaya devam ettiği için, tema park gibi kendisinden oldukça uzak bir alana dev bir yatırım yapmasının olası olmadığını, Disney’in de tema parkları elinde tutup diğer departmanları elden çıkarmasının mantıklı olacağını söylüyor. 

Ayrıca geçtiğimiz sene içerisinde 20th Century Fox'u bünyesine katarak büyük bir birleşmeye imza atan Disney'in birleşme için 165 milyar dolardan çok daha fazla bir rakam isteyeceği hatta fiyatın 400 milyar dolara kadar çıkabileceği konuşuluyor. 

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