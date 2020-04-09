Corona virüs temalı sokak resimleri

Corona virüs salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken sanatçıları da harekete geçirdi. Dünyanın farklı şehirlerinden pek çok sokak ressamı, duvarları salgın temalı resimlerle bezedi. Mumbai Berlin, Almanya Budapeşte, Macaristan Antwerp, Belçika Bogota Gazze, Filistin Paris, Fransa Atina, Yunanistan Berlin, Almanya Atina, Yunanistan San Antonio, Teksas, ABD Atina, Yunanistan Edinburgh, İskoçya Londra, İngiltere Connecticut, ABD San Francisco, ABD Surabaya, Endonezya Roma, İtalya Hong Kong Rio de Janeiro, Brezilya Washington, ABD Shanghai, Çin Wetteren, Belçika