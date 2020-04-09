Corona virüs temalı sokak resimleri

Corona virüs salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken sanatçıları da harekete geçirdi. Dünyanın farklı şehirlerinden pek çok sokak ressamı, duvarları salgın temalı resimlerle bezedi.

09.04.2020 - 07:47

Mumbai
Berlin, Almanya
Budapeşte, Macaristan
Antwerp, Belçika
Bogota
Gazze, Filistin
Paris, Fransa
Atina, Yunanistan
Berlin, Almanya
Atina, Yunanistan
San Antonio, Teksas, ABD
Atina, Yunanistan
Edinburgh, İskoçya
Londra, İngiltere
Connecticut, ABD
San Francisco, ABD
Surabaya, Endonezya
Roma, İtalya
Hong Kong
Rio de Janeiro, Brezilya
Washington, ABD
Shanghai, Çin
Wetteren, Belçika

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