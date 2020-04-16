Corona virüse karşı strateji başarılı oldu: Troller Dünya Turu dijital izlenme rekoru kırdı

Universal resmi satış rakamlarını henüz açıklamasa da Deadline’ın tahminlerine göre film hafta sonu 40 milyon dolar civarında hasılat yaptı.

Troller Dünya Turu'nun (Trolls World Tour) konusu



Poppy ve Branch, kendilerinin dünya üzerindeki altı ayrı troll kabilesinden birinin üyesi olduklarını öğrenirler. Her bir kabile de funk, country, tekno, klasik müzik, pop ve rock gibi müzik türlerini temsil ediyordur. Hard-rock grubun üye olan Queen Barb babası King Trash'in yardımıyla, diğer tüm müzik türlerini yok etmek istiyordur. Böylece tüm dünyaya rock müzik hakim olacaktır. Dünyanın kaderi tehlikeli ellerde olup Poppy ve Branch'in birkaç arkadaşlarını yanlarına alarak Queen Barb'a karşı savaşmaları gerekecektir.