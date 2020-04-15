Corona virüsle mücadeleye Lilliputlar'la dikkat çekti

Anadolu Ajansı 15.04.2020 - 12:08
"Biz sağlıkla evde kalabilelim diye görevinin başında olanları çizdim"
Keleş, video konferans yöntemiyle yaptığı açıklamada, Lilliputlar ismini verdiği illüstrasyon serisine, 2017 yılında başladığını; çektiği sokak fotoğraflarının üzerine ölçeği büyük ve renkli karakterler yerleştirdiğini söyledi. Çizimlerin bazılarının mizah, bazılarının ise mesaj barındırdığını ifade eden Keleş, bugüne kadar yaklaşık 200 illüstrasyon yaptığını ifade etti. Keleş, son dönemde corona virüsün herkesin yaşamını olumsuz etkilediğine işaret ederek bu zor günlerde çalışanları ve alınan tedbirleri çizmek için kolları sıvadığını dile getirdi.