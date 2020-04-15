Corona virüsle mücadeleye Lilliputlar'la dikkat çekti

Keleş, video konferans yöntemiyle yaptığı açıklamada, Lilliputlar ismini verdiği illüstrasyon serisine, 2017 yılında başladığını; çektiği sokak fotoğraflarının üzerine ölçeği büyük ve renkli karakterler yerleştirdiğini söyledi. Çizimlerin bazılarının mizah, bazılarının ise mesaj barındırdığını ifade eden Keleş, bugüne kadar yaklaşık 200 illüstrasyon yaptığını ifade etti. Keleş, son dönemde corona virüsün herkesin yaşamını olumsuz etkilediğine işaret ederek bu zor günlerde çalışanları ve alınan tedbirleri çizmek için kolları sıvadığını dile getirdi.

Türkiye'de corona virüs çıktığında kolonya kullanımının çok konuşulduğunu hatırlatan Keleş, şöyle devam etti: "Herkes kolonya arıyordu. Bunun üzerine şehrin üzerine kolonya dökerek etrafı sterilize eden bir karakter çizdim. Daha sonra sosyal mesafeye dikkate çekmek için Galata Kulesi'ni bir dezenfektan ürünü gibi kullanıp, aralarında mesafeyle birbirine dezenfektan sıkan bir çifti konu ettim. Bazı yaş aralıklarına sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından da bu süreçte çok önemli misyonları olan temizlik görevlisi, dezenfektan uygulayıcıları, kuryeler ve sağlık çalışanlarını içeren panoramik bir illüstrasyon daha yaptım. Birçok çalışan, biz evde kalalım, sağlığımızı koruyabilelim diye görevi başında. Onlara dikkati çekmek istedim."



