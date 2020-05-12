Corona virüs nedeniyle Oscar 2021 dört ay ertelenebilir

ntv.com.tr 12.05.2020 - 11:07
Oscar sezonu genellikle yaz sonrası başlar. Büyük stüdyolar ödül için yarışacak filmlerini, ocak ayında oy kullanan eleştirmenlerin ve Akademi üyelerinin zihninde taze kalmasını sağlamak için kasım ve aralık aylarında gösterime sokarlar. Gişe beklentisi ve bütçesi yüksek filmler gösterim tarihlerini salgın nedeniyle ötelerken Oscar’ları dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi bu duruma kayıtsız kalamadı.
Oscar yetkilileri, 28 Şubat'ta gerçekleşecek töreni mayıs sonlarında veya haziran başında yapmayı tartışıyor. Bu düzenleme, gösterim tarihlerini ertelemek zorunda kalan filmlerin 2021 ya da 2022 Oscar’larından hangisinde yarışabileceğini de belli edecek.
DAHA ÖNCE İKİ KEZ ERTELENMİŞTİ
Gelecek yılki törenin ertelenmesi, 93 yıllık Oscar tarihinde üçüncü olacak. Tören, 1938’de Los Angeles’ta meydana gelen sel felaketi nedeniyle ve 1968 yılında Martin Luther King Jr suikastı nedeniyle birer hafta ertelenmişti.