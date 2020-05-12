Corona virüs nedeniyle Oscar 2021 dört ay ertelenebilir

Oscar sezonu genellikle yaz sonrası başlar. Büyük stüdyolar ödül için yarışacak filmlerini, ocak ayında oy kullanan eleştirmenlerin ve Akademi üyelerinin zihninde taze kalmasını sağlamak için kasım ve aralık aylarında gösterime sokarlar. Gişe beklentisi ve bütçesi yüksek filmler gösterim tarihlerini salgın nedeniyle ötelerken Oscar’ları dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi bu duruma kayıtsız kalamadı.