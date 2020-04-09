Corona virüsün sinemadaki bilançosu: Yüzde 59 gişe kaybı

Corona virüs salgınının sinemadaki tahribatına dair raporlar açıklanmaya devam ediyor. Pandemi nedeniyle kapatılan sinemaların, destek almazlarsa kapılarını tekrar açamayacaklarını ilan etmelerinden kısa bir süre sonra yayınlanan raporlara göre; 10 büyük sinema pazarının 2020'nin ilk çeyreğindeki gişe kaybının yaklaşık yüzde 59 olduğu belirlendi.

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09.04.2020 - 11:40

Corona virüs salgınının dünya üzerinde yarattığı tahribatın boyutları daha detaylı bir şekilde gün yüzüne çıkıyor. Başta toplum sağlığı olmak üzere hayatın her alanını etkileyen pandeminin, sinema sektörüne çıkardığı fatura da gün geçtikçe büyüyor. Box Office Türkiye'nin haberine göre; geride kalan 2020'nin ilk çeyreğiyle ilgili raporlarda, en büyük 10 sinema pazarında yaşanan gişe kaybının yaklaşık yüzde 59 oranında olduğu belirtiliyor.

Bu anlamda en büyük kayıp ise, 25 Ocak Çin Yeni Yılı öncesi salgın tehdidi nedeniyle sinema salonlarını kapatma kararı alan Çin'de gerçekleşti. 2019'un aynı dönemine göre yüzde 91 gişe kaybı yaşanan ülkede, geçtiğimiz haftalarda kademeli olarak salonların yeniden hizmete açılmasına başlanmış fakat sonrasında Ulusal Sinema Bürosu'nun kararıyla tüm salonlar tekrardan kapatılmıştı.

Büro tarafından yapılan açıklamada stream servisleri ve online platformların altının çizilmesi, Çin'de salonların bir süre daha açılmayabileceği şeklinde yorumlanıyor. 2019 yılında toplam 9,2 milyar dolar hasılata erişilen Çin'de, en iyimser senaryolarda bile 2020 yıllık bilançoda kaybın yüzde 50'nin üzerinde olacağı belirtiliyor.

2019'da elde edilen toplam 11,4 milyar dolar hasılatla bu anlamda zirvedeki yerini koruyan ABD ve Kanada'da ise, ilk çeyrekte yaşanan düşüş geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 oranında gerçekleşti. ABD'de box office anlamında yıla iyi bir giriş yapılmış, ocak ve şubat aylarında bir önceki yılın aynı aylarına göre artış gözlenmişti. Ülke genelinde 19 Mart'ta kapatılan salonların, en az yaz aylarına kadar açılması beklenmiyor.







Sinema sektöründeki üçüncü büyük market olan Japonya'da, önceki yılın ilk çeyreğine göre yüzde 36 oranında düşüş gözlenirken, salgınla mücadelede örnek gösterilen ülkeler arasında yer alan ve henüz ülke geneli tüm sinema salonlarını kapatma gibi bir karar almamış olan Güney Kore'de ise ilk çeyrek düşüşü yüzde 56 oranında gerçekleşti.

Ülkede salonların açık olmasına rağmen ilk çeyrek düşüş oranının Çin'den sonraki en büyük yüzde olması, insanların sosyal mesafelenme konusuna bilinçli yaklaşımını gösteriyor.

Salgının Avrupa'da büyük ölçekte vurduğu ilk ülke olan İtalya'da ise ilk çeyrek düşüş oranı yüzde 18 olarak gerçekleşti. Fransa'da yüzde 36 olan oran, Almanya'da ise yüzde 19.







10 büyük sinema pazarında gişede yaşanan ilk çeyrek düşüşünün yüzde 59 gibi yüksek bir oranda gerçekleşmesinin en büyük sebebi, Çin'de salonların iki ayı aşan bir periyotta kapalı olması ve dolayısıyla düşüş oranının yüzde 91 olarak gerçekleşmesi gösteriliyor.

Salgının, Avrupa ve Kuzey Amerika'da daha çok mart ayı yayılarak pandemiye dönüştüğünü düşünülünce corona virüsün global olarak sinemaya tahribatının tespit etmek için haziran ayına kadar beklenmesi gerektiği savunuluyor.