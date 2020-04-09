Corona virüsün sinemadaki bilançosu: Yüzde 59 gişe kaybı

09.04.2020 - 11:40
Corona virüs salgınının dünya üzerinde yarattığı tahribatın boyutları daha detaylı bir şekilde gün yüzüne çıkıyor. Başta toplum sağlığı olmak üzere hayatın her alanını etkileyen pandeminin, sinema sektörüne çıkardığı fatura da gün geçtikçe büyüyor. Box Office Türkiye'nin haberine göre; geride kalan 2020'nin ilk çeyreğiyle ilgili raporlarda, en büyük 10 sinema pazarında yaşanan gişe kaybının yaklaşık yüzde 59 oranında olduğu belirtiliyor.
Bu anlamda en büyük kayıp ise, 25 Ocak Çin Yeni Yılı öncesi salgın tehdidi nedeniyle sinema salonlarını kapatma kararı alan Çin'de gerçekleşti. 2019'un aynı dönemine göre yüzde 91 gişe kaybı yaşanan ülkede, geçtiğimiz haftalarda kademeli olarak salonların yeniden hizmete açılmasına başlanmış fakat sonrasında Ulusal Sinema Bürosu'nun kararıyla tüm salonlar tekrardan kapatılmıştı.
Büro tarafından yapılan açıklamada stream servisleri ve online platformların altının çizilmesi, Çin'de salonların bir süre daha açılmayabileceği şeklinde yorumlanıyor. 2019 yılında toplam 9,2 milyar dolar hasılata erişilen Çin'de, en iyimser senaryolarda bile 2020 yıllık bilançoda kaybın yüzde 50'nin üzerinde olacağı belirtiliyor.
10 büyük sinema pazarında gişede yaşanan ilk çeyrek düşüşünün yüzde 59 gibi yüksek bir oranda gerçekleşmesinin en büyük sebebi, Çin'de salonların iki ayı aşan bir periyotta kapalı olması ve dolayısıyla düşüş oranının yüzde 91 olarak gerçekleşmesi gösteriliyor.
Salgının, Avrupa ve Kuzey Amerika'da daha çok mart ayı yayılarak pandemiye dönüştüğünü düşünülünce corona virüsün global olarak sinemaya tahribatının tespit etmek için haziran ayına kadar beklenmesi gerektiği savunuluyor.