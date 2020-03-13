Corona virüsün yüzünde sinemanın 2 aydaki kaybı 5 milyar dolar

Tüm dünyanın gündemine oturan corona virüsün 2 aylık süreçte sinema sektörünü yaklaşık 5 milyar dolar kayıp yaşattığı belirtildi.

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13.03.2020 - 07:19

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve hemen hemen tüm dünyaya yayılan corona virüs sinema dünyasını vurmaya devam ediyor.

Türkiye ve dünya genelinde birçok filmin çekimleri, galası ve vizyon tarihleri erteleniyor.

Bu iptal ve ertelemeler Hollywood Reporter'ın haberine göre; sinema sektörünü bu iki aylık periyotta toplam kaybının 5 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtiliyor.

Sinemada vizyonda olan filmleri toplu halde izlemekten kaçınan seyircinin salonlara gitmemesi de vizyon filmlerinin hasılatlarını düşürüyor.

Avrupa'da salgından en çok etkilenen ülke olan İtalya'da hükümet, hafta başında bir ay sürecek tam kapsamlı bir karantina kararı aldı. Salonlardaki seyirci sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre %94, bir önceki haftaya göre ise %79 oranında düşüş gösterdi. Sinema salonları, karantina şartları gereği tüm ülke genelinde en az 3 Nisan tarihine kadar kapalı olacak.

James Bond filmi No Time to Die'ın Çin prömiyerinin ardından vizyon tarihi de 25 Kasım'a çekildi.

Tom Cruise'lu Görevimiz Tehlike 7 (Mission Impossible) filminin çekimleri durduruldu.

13 Mart'ta Türkiye sinemada seyirci karşısına çıkacak olan Malazgirt 1071, Adanış: Kutsal Kavga ve Aslan Hürkuş: Kayıp Elmas filmlerinin vizyona tarihleri ertelendi.

İlker Ayrık'ın senaryosunun yazıp hem de yönetmen koltuğuna oturduğu, Erdal Özyağcılar ile Hande Soral gibi isimlerin boy gösterdiği Müstakbel Damat filminin galası da iptal edildi.