Corona salgınında bir tek Mickey Rourke film çekti

ntv.com.tr 27.04.2020 - 07:53 | Son Güncelleme : 27.04.2020 - 08:02
Mickey Rourke, rol aldığı yeni korku filmini Letonya'da çekti.
Variety’nin haberine göre, tüm çekim ekibi maske ve eldiven taktı, çalışanların günde iki kez ateş ölçümleri yapıldı, sosyal mesafeye ve ekipmanın hijyenine dikkat edildi.
Warhunt, II. Dünya Savaşı sırasında gizli bir görevde bulunan Amerikan askerlerinden oluşan seçkin bir ekibi konu alıyor. Almanya'nın Kara Ormanı'ndaki düşman hatlarının arkasında kalan askerler bir cadı avının içine giriyor.