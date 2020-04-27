Corona salgınında bir tek Mickey Rourke film çekti

Pek çok filmin çekimleri corona virüs salgını nedeniyle iptal edilirken, Mickey Rourke'un başrolde yer aldığı Warhunt filminin çekimleri sıkı tedbirlerle çekildi. Salgında çekilen ilk film için, çalışanların ateşi günde iki kez ölçüldü.

Abone ol Paylaş







ntv.com.tr 27.04.2020 - 07:53

Mickey Rourke, rol aldığı yeni korku filmini Letonya'da çekti.

Warhunt, corona virüs salgını nedeniyle pek çok yapımın çekimi iptal edilirken, prodüksiyonu süren tek film oldu. Ancak çekimler katı koşullar altında gerçekleştirildi.

Variety’nin haberine göre, tüm çekim ekibi maske ve eldiven taktı, çalışanların günde iki kez ateş ölçümleri yapıldı, sosyal mesafeye ve ekipmanın hijyenine dikkat edildi.

Filmin yapımcılarından Yu-Fai Suen, Mickey Rourke’un çekimler için önceden Letonya’a gittiğini belirterek, “ABD sınırlarını kapatırken Mickey Rourke için programı yeniden düzenlemek zorunda kaldık ve neyse ki kapanma sorununun üstesinden gelmek için erken uçmayı kabul etti. Bu değişikliği yapabilmek için çekim günlerini yeniden planladık” diye konuştu.

Yönetmen Mauro Borrelli, salgında çekim deneyimi için “Başlangıçta gerçeküstüydü, ancak oyuncular ve ekipler maskelere ve diğer önlemlere hızla adapte oldular, çok daha iyi odaklandık ve verimli çalıştık” dedi.

Warhunt, II. Dünya Savaşı sırasında gizli bir görevde bulunan Amerikan askerlerinden oluşan seçkin bir ekibi konu alıyor. Almanya'nın Kara Ormanı'ndaki düşman hatlarının arkasında kalan askerler bir cadı avının içine giriyor.

Paylaş





