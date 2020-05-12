Corona virüs salgınına rağmen Avatar 2’nin gösterim tarihi değişmiyor

ntv.com.tr 12.05.2020 - 11:55
Sinema salonları corona virüs salgını nedeniyle kapalı olduğundan stüdyolar ve seyirciler pek çok yeni film için beklemeye devam ederken, yönetmen James Cameron, Avatar 2’nin belirlenen tarihte gösterimde olabileceğini açıkladı.
Hem Avatar 2’yi hem de Avatar 3’ü çekecek olan 65 yaşındaki ünlü yönetmen, ikinci filmin daha önce belirlendiği gibi 17 Aralık 2021’de gösterime gireceğini belirtti.
Yönetmen, herkesin karantinaya girmesinden hemen önce, filmi Yeni Zelanda'da çekmeye hazırlandığını, çekimlere olabildiğince çabuk geri dönmeye çalışacaklarını belirtti. Cameron, yeni Zelanda’nın virüsü kontrol etmede çok etkili olmasının çalışmaya dönmelerini de hızlandıracağını söyledi.
Karantina döneminde sahada çekimler durdurulurken görsel efekt sanatçıları evlerinde dijital çalışmaları sürdürdü.