Corona virüs salgınına rağmen Avatar 2’nin gösterim tarihi değişmiyor

Corona virüs salgını nedeniyle pek çok yeni filmin çekimleri durduğu için gösterim tarihleri ertelenirken, yönetmen James Cameron, Avatar 2’nin belirlenen tarihte gösterimde olabileceğini açıkladı.

ntv.com.tr 12.05.2020 - 11:55

Sinema salonları corona virüs salgını nedeniyle kapalı olduğundan stüdyolar ve seyirciler pek çok yeni film için beklemeye devam ederken, yönetmen James Cameron, Avatar 2’nin belirlenen tarihte gösterimde olabileceğini açıkladı.

Hem Avatar 2’yi hem de Avatar 3’ü çekecek olan 65 yaşındaki ünlü yönetmen, ikinci filmin daha önce belirlendiği gibi 17 Aralık 2021’de gösterime gireceğini belirtti.

Variety dergisine konuşan Cameron, Covid-19 nedeniyle salonların kapatılmasının sinema sektörüne büyük bir engel oluşturduğunu kabul ederken, Avatar’ın devam filminin zamanında seyiciyle buluşacağını düşündüğünü vurguladı.

Yönetmen, herkesin karantinaya girmesinden hemen önce, filmi Yeni Zelanda'da çekmeye hazırlandığını, çekimlere olabildiğince çabuk geri dönmeye çalışacaklarını belirtti. Cameron, yeni Zelanda’nın virüsü kontrol etmede çok etkili olmasının çalışmaya dönmelerini de hızlandıracağını söyledi.

Karantina döneminde sahada çekimler durdurulurken görsel efekt sanatçıları evlerinde dijital çalışmaları sürdürdü.

2009 yapımı Avatar, gösterime girdiği dönemde dünya çapında 2 milyar 790 milyon dolarlık hasılatla tüm zamanların en yüksek gişe rakamını elde etmişti. Avatar’ın rekorunu geçen yıl Avengers: Endgame filmi 2 milyar 797 milyon dolarlık hasılatla kırmıştı.

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER