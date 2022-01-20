Covid önlemleri tepkisi: Hollanda’da tiyatro ve konser salonları güzellik salonu oldu

Hollanda'da Covid önlemleri kapsamında kültür-sanat sektörünün faaliyetleri durduruldu. 70'ten fazla tiyatro ve konser salonu karara tepki için kuaför, masaj ve güzellik salonuna dönüştürüldü.

Haberler 20.01.2022 - 10:20

Covid önlemleri tepkisi: Hollanda’da tiyatro ve konser salonları güzellik salonu oldu - 1

Omicron varyantının hızla yayılması üzerine tam kapanma kararı alan Hollanda'da hükümet, geçen hafta kuralların yeniden gevşetilmesini kararlaştırdı.


Covid önlemleri tepkisi: Hollanda’da tiyatro ve konser salonları güzellik salonu oldu - 2

Zorunlu ihtiyaca dayalı olmayan tüm mağaza ve dükkanların açılmasına izin verilirken, kuaför, güzellik ve masaj salonları da yeniden müşteri kabul etmeye başladı. Ancak hükümet, tiyatro, sinema, konser salonu ve müzelerin kapalı kalmaya devam etmesini kararlaştırdı.


Covid önlemleri tepkisi: Hollanda’da tiyatro ve konser salonları güzellik salonu oldu - 3

Bu nedenle Hollanda'daki 70'ten fazla tiyatro ve konser salonu ile onlarca müze, bu kararı protesto etmek için bir günlüğüne güzellike salonu, kuaför ya da kurs merkezine dönüşerek kapılarını açma kararı aldı.


Covid önlemleri tepkisi: Hollanda’da tiyatro ve konser salonları güzellik salonu oldu - 4

Konser eşliğinde, sahnede onlarca izleyicinin saçı kesildi. BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Amsterdam'daki dünyaca ünlü Van Gogh Müzesi'nde ise, Vincent Van Gogh tabloları arasında bir berber, ziyaretçilerin saçını kesmeye başladı. İki tırnak teknisyeni de, ziyaretçilerin tırnaklarına ayçiçeği ve badem çiçeği gibi tipik Van Gogh temalarını işledi.


Covid önlemleri tepkisi: Hollanda’da tiyatro ve konser salonları güzellik salonu oldu - 5

Sahneye konan koltuklarda izleyiciler saç kestirip, cilt bakımı yaptırırken, sanatçılar da gösterilerini sürdürecek.

İşte diğer kareler...

Covid önlemleri tepkisi: Hollanda’da tiyatro ve konser salonları güzellik salonu oldu - 6
Covid önlemleri tepkisi: Hollanda’da tiyatro ve konser salonları güzellik salonu oldu - 7
Covid önlemleri tepkisi: Hollanda’da tiyatro ve konser salonları güzellik salonu oldu - 8
Covid önlemleri tepkisi: Hollanda’da tiyatro ve konser salonları güzellik salonu oldu - 9

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