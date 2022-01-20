Covid önlemleri tepkisi: Hollanda’da tiyatro ve konser salonları güzellik salonu oldu

Haberler 20.01.2022 - 10:20
Omicron varyantının hızla yayılması üzerine tam kapanma kararı alan Hollanda'da hükümet, geçen hafta kuralların yeniden gevşetilmesini kararlaştırdı.
Zorunlu ihtiyaca dayalı olmayan tüm mağaza ve dükkanların açılmasına izin verilirken, kuaför, güzellik ve masaj salonları da yeniden müşteri kabul etmeye başladı. Ancak hükümet, tiyatro, sinema, konser salonu ve müzelerin kapalı kalmaya devam etmesini kararlaştırdı.
Bu nedenle Hollanda'daki 70'ten fazla tiyatro ve konser salonu ile onlarca müze, bu kararı protesto etmek için bir günlüğüne güzellike salonu, kuaför ya da kurs merkezine dönüşerek kapılarını açma kararı aldı.
Konser eşliğinde, sahnede onlarca izleyicinin saçı kesildi. BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Amsterdam'daki dünyaca ünlü Van Gogh Müzesi'nde ise, Vincent Van Gogh tabloları arasında bir berber, ziyaretçilerin saçını kesmeye başladı. İki tırnak teknisyeni de, ziyaretçilerin tırnaklarına ayçiçeği ve badem çiçeği gibi tipik Van Gogh temalarını işledi.
Sahneye konan koltuklarda izleyiciler saç kestirip, cilt bakımı yaptırırken, sanatçılar da gösterilerini sürdürecek.
İşte diğer kareler...