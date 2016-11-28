Cristiano Ronaldo Madame Tussauds İstanbul’da (Balmumu Heykel Müzesi'nde ünlü isimler)

1 Türkiye’den ve dünyadan birbirinden ünlü isimlerinin balmumu figürlerinin sergilendiği Madame Tussauds İstanbul, Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo’yu figürleri arasına ekledi.



Madame Tussauds’nun tarihi kültüründen gelen geleneksel tekniklerini gelişen teknolojiyle bir araya getirerek tasarladığı balmumu figürün ölçü alımı 17 Aralık 2009’da gerçekleştirildi. Figürün kalıbının çıkarılması yaklaşık 170 saat sürerken, figüre tek tek ekilen saç, kirpik ve kaşların tamamlanması yaklaşık 140 saat sürdü. Sadece başının boyanması 50 saat süren Ronaldo’nun balmumu figürü için titiz bir çalışma yürütüldü. Figüre başlama sürecinde Juventus’ta oynayan ve kostümü bu şekilde hazırlanan 33 yaşındaki ünlü oyuncunun yakın zaman önce gerçekleşen transferinin üzerine Madame Tussauds ekibi figürün formasını yeniledi.

2 Balmumu heykel müzesi markası Madame Tussauds'nun 21. merkezi 2016 yılında İstanbul'da ziyarete açılmıştı.

3 İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş açılışta yaptığı konuşmada, Grand Pera binasının restorasyonunun, kentin hafızasının tekrar canlanması adına önemli bir çalışma olduğunu söyledi.

4 Uluslararası bir müze markasını ağırladıkları için mutlu olduklarını belirten Demircan, şunları söyledi:

5 "Emek Sineması işlevini yeniden görmeye başladı. Bir tiyatro, 8 sinema salonu, farklı mekanlar ve Madame Tussauds var. Seviniyorum çünkü Beyoğlu zaten İstanbul'un kalbiydi ama yeni bir halka daha eklendi. Bundan sonra insanlar bir de Madame Tussauds'yu görmeye gelecek."

6 Legoland Discovery Centre ve Madame Tussauds İstanbul'un Grup Genel Müdürü Sarper Hilmi Suner, müzenin detayları hakkında bilgi verdi.

7 Müzede 55 eser olduğunu aktaran Suner, her yıl 3-4 heykel ekleyerek müzenin kapasitesini artıracaklarını söyledi.

8 Grand Pera'nın ilk iki katında hizmet verecek müzede, Mustafa Kemal Atatürk, Mevlana, Fatih Sultan Mehmet, Hidayet Türkoğlu, Brad Bitt, Messi, Muhammed Ali gibi birçok ünlü ismin balmumu figürü bulunuyor.

9 Arda Turan

10 Usain Bolt

11 Michael Jackson

12 MFÖ

13 Bruce Willis

14 İşte müzeden diğer kareler...

15

16

17

18

19