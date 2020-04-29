Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez de 7. Koğuştaki Mucize rüzgarına kapıldı

7. Koğuştaki Mucize'yi izleyen ve filmden etkilenen isimlere; Brezilyalı futbolcu Neymar ve ünlü DJ Snake’ten sonra Meksikalı oyuncu Thalia ile Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez de katıldı.

29.04.2020 - 10:54 | Son Güncelleme : 29.04.2020 - 10:57

Ülkemizde vizyonda olduğu dönemde büyük gişe başarısı elde eden 7. Koğuştaki Mucize filmi dijital platform üzerinden tüm dünyada izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Brezilyalı futbolcu Neymar, DJ Snake’in de aralarında olduğu dünyaca ünlü isimler, sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla 7. Koğuştaki Mucize'ye övgüler yağdırıyor.

Filmi izleyenler kervanına son olarak Meksikalı oyuncu Thalia ile dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez de katıldı.

16 milyon takipçisi olan Thalia, Instagram sayfasından yaptığı paylaşımda 7. Koğuştaki Mucize'den çok etkilendiğini dile getirdi. 

Georgina Rodriguez de Instagram hesabının story bölümünde filmin tanıtımını paylaşıp “Güzel film, siz izlediniz mi” notunu düştü.

İşte 7 Koğuştaki Mucize'nin oyuncu kadrosu, konusu ve hakkında merak edilenler... 

Türkiye'de 2019'un en çok izlenen filmi olan 7. Koğuştaki Mucize'de; Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur ve Sarp Akkaya gibi isimler rol alıyor.

7. Koğuştaki Mucize, Ortadoğu’da Türkiye’yle aynı anda gösterimde olan ilk Türk filmi unvanını taşıyor.

Süpervizörlüğünü Özge Efendioğlu’nun yaptığı, senaryosunu Kubilay Tat’ın yazdığı ve yönetmen koltuğunda ise Mehmet Ada Öztekin’in yer aldığı film, vizyonda kaldığı 15 haftada 5 milyon 316 bin 933 izleyiciyle Türk sinema tarihinin en çok izlenen 8. filmi oldu. 

FİLMİN KONUSU

7. Koğuştaki Mucize, 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediyor. 1983 yılında bir Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız sıkıyönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesi ile yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan Memo görülür. Memo, her ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse ona inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo'nun yakınları adaletin sağlanması için uğraşırken, Memo ve kızı Ova'nın tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir. Memo, bir mucize gerçekleşip idam cezasından kurtulabilecek midir?
7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FRAGMANI (TIKLA İZLE)
7. Koğuştaki Mucize'den fotoğraflar...

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