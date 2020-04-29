Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez de 7. Koğuştaki Mucize rüzgarına kapıldı

29.04.2020 - 10:54 | Son Güncelleme : 29.04.2020 - 10:57
Filmi izleyenler kervanına son olarak Meksikalı oyuncu Thalia ile dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez de katıldı.
16 milyon takipçisi olan Thalia, Instagram sayfasından yaptığı paylaşımda 7. Koğuştaki Mucize'den çok etkilendiğini dile getirdi.
Georgina Rodriguez de Instagram hesabının story bölümünde filmin tanıtımını paylaşıp “Güzel film, siz izlediniz mi” notunu düştü.
İşte 7 Koğuştaki Mucize'nin oyuncu kadrosu, konusu ve hakkında merak edilenler...
7. Koğuştaki Mucize, Ortadoğu’da Türkiye’yle aynı anda gösterimde olan ilk Türk filmi unvanını taşıyor.
Süpervizörlüğünü Özge Efendioğlu’nun yaptığı, senaryosunu Kubilay Tat’ın yazdığı ve yönetmen koltuğunda ise Mehmet Ada Öztekin’in yer aldığı film, vizyonda kaldığı 15 haftada 5 milyon 316 bin 933 izleyiciyle Türk sinema tarihinin en çok izlenen 8. filmi oldu.