Çukur oyuncusu Muhafız'da oynayacağını doğruladı (Yeni sezonda rol alacak isimler)

Hakan ise panzehir için Nisan’a ulaşmaya çalışacak ve bu esnada tanıştığı Burak’la birlikte şehri kurtarmak için maceraya atılır.

Atilla Ünsal ve Aşkım Özbek’in, Karakalem ve Bir Delikanlının Tuhaf Hikayesi adlı romandan esinle yazdığı bir hikayeye dayanan dizinin senaryosunu İpek Gökdel kaleme alıyor.

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Çukur'da rol alan Emre Mutlu da Hakan: Muhafız kadrosuna katılan isimler arasında. Mutlu yaptığı açıklamada, "Canlarım, güzel dostlarım zaten bir kamyon haber çıktı, bir sürü yazıldı çizildi ama yorumlarınızı ve dm’lerinizi cevapsız bırakmamak adına söyleyeyim evet 3. Sezonda “The protector” / “Hakan Muhafız” ailesine/kadrosuna dahil olduğum doğrudur. Muhteşem, akıllara zarar bir 3. Sezon için Biz deli gibi çalışıyoruz, siz keyifle izleyin diye. Hepinize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.