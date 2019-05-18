Çukur oyuncusu Muhafız'da oynayacağını doğruladı (Yeni sezonda rol alacak isimler)
Netflix’in Türkiye yapımı ilk orijinal dizisi Hakan: Muhafız 3. ve. 4 sezon çekimlerine başladı. Yeni sezonda kadroya katılan yeni isimler de Çukur'dan 2, Diriliş Ertuğrul'dan 1 isim dikkat çekti. Çukur oyuncusu Emre Mutlu, "Hakan Muhafız ailesine, kadrosuna dahil olduğum doğrudur" dedi. İşte yeni sezondan detaylar ve rol alacak isimler...
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Hakan: Muhafız'ınyeni sezonunda, Hakan, Muhafız kanı taşıyan ağabeyinin yıkıma uğrattığı İstanbul’u kurtarmaya çalışacak. İstanbul, Ölümsüzler’in saldırısı yüzünden yayılan bir virüsle mücadele ederken Faysal ve Rüya planlarını gerçekleştirmeye adım adım yaklaşacak.
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Hakan ise panzehir için Nisan’a ulaşmaya çalışacak ve bu esnada tanıştığı Burak’la birlikte şehri kurtarmak için maceraya atılır.
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Atilla Ünsal ve Aşkım Özbek’in, Karakalem ve Bir Delikanlının Tuhaf Hikayesi adlı romandan esinle yazdığı bir hikayeye dayanan dizinin senaryosunu İpek Gökdel kaleme alıyor.
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Hakan: Muhafız'ın yeni sezonlarında başlıca rolleri Çağatay Ulusoy, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık ve Burçin Terzioğlu paylaşmaya devam edecek.
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3. sezonunun 2020 içerisinde prömiyer yapması beklenen Hakan: Muhafız'ın kadrosunda ise şu yeni isimler yer alacak:
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Çukur'da rol alan Emre Mutlu da Hakan: Muhafız kadrosuna katılan isimler arasında. Mutlu yaptığı açıklamada, "Canlarım, güzel dostlarım zaten bir kamyon haber çıktı, bir sürü yazıldı çizildi ama yorumlarınızı ve dm’lerinizi cevapsız bırakmamak adına söyleyeyim evet 3. Sezonda “The protector” / “Hakan Muhafız” ailesine/kadrosuna dahil olduğum doğrudur. Muhteşem, akıllara zarar bir 3. Sezon için Biz deli gibi çalışıyoruz, siz keyifle izleyin diye. Hepinize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
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Çukur'da Akşin karakterine hayat veren İlayda Alişan Hakan: Muhafız'da rol alacak.
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Diriliş Ertuğrul'da oynayan Halit Özgür Sarı, Hakan: Muhafız kadrosuna katıldı.