Çukurova'nın Efes'i Kastabala'nın tiyatro alanında kabartma masklar bulundu

Tiyatroda bulunan 10 kabartma maskın ekipte heyecan ve mutluluk yarattığını vurgulayan Demir, "Bu masklar, tiyatroda sergilenen drama ve komedi oyunlarını temsil etmektedir. Bu tiyatrolarda genellikle drama ve komedi oyunları sergilenmekteydi. Komedi oyunları için betimlenen masklarda komik ifadeler, drama oyunları için ise korku halinde ve korkutucu yüz ifadeleri betimlenmektedir. Betimlenen masklar arasında Pan Keçisi dikkat çekmektedir"diye konuştu.